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SHIB ve DOGE: Shiba Geleceği ve Dogecoin Yorumları

Kripto para piyasasının popüler meme coin’leri Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’deki (DOGE) son durumlara ve gelişmelere bir göz atalım.
15:36
17 Ocak 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasasında yükseliş hareketleri devam ediyor. Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin konumunda bulunan Ethereum (ETH), son 1 ayda %32 artış kaydederken yazının kaleme alındığı sırada 1.565 dolardan işlem görüyor. Piyasanın popüler meme coin’leri Shiba Inu (SHIB) ve Dogecoin’deki (DOGE) son durumlara bir göz atalım.

Shiba Geleceği

5,7 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 15. coin konumunda bulunan SHIB, yazının kaleme alındığı sırada 0,00001050 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yüzde 1 artış yaşayan Shiba’nın son 1 ayda da yüzde 24 oranında artış kaydettiği görülüyor.

Shiba’daki bu yükseliş piyasadaki genel toparlanmanın yanı sıra meme token’daki yeni gelişmelerden de etkileniyor gibi görünüyor. Pazartesi günü Shibarium Network, yatırımcıların dikkate alması için Shibarium yükseltmesi hakkında daha fazla güncelleme açıkladı. Bununla birlikte, Shibarium Network bir çıkış tarihi ve diğer ayrıntıları vermedi ve bunun da bir miktar geri çekilmeye sebep olduğu düşünülüyor.

Öte yandan Shiba Inu‘nun Katman 2 Ağı belgesinde genel hatlar belirtildi ancak saniyedeki tam işlem sayısı da dahil olmak üzere ayrıntılar verilmedi ve ‘saniyedeki işlem aralığının benzer özelliklere sahip diğer yerleşik ağlarla karşılaştırılabilir olacağı’ belirtildi.

Analistlere göre şu anda Shiba için en önemli direnç seviyesi 0,000012 dolar bandı.

Dogecoin Yorumları

Piyasanın en büyük meme token’ı olan Dogecoin, piyasadaki diğer coin’lere nispeten daha sakin bir dönem geçiriyor. Yazının kaleme alındığı sırada 0,084 dolardan işlem gören DOGE’nin 1 ay içinde yüzde 9 artış yakaladığı ifade edilebilir.

Dogecoin fiyat analizi için 24 saatlik mum çubuğu grafiğini değerlendiren analistlere göre, fiyatın geçtiğimiz hafta boyunca 0,09$’a kadar yükseldiği görülüyor. Bununla birlikte, son 24 saatin DOGE fiyatı için potansiyel bir düzeltme başlattığı ifade ediliyor. Fiyat hala 9 ve 21 günlük hareketli ortalamaların ve 0,082 $’lık önemli 50 günlük üstel hareketli ortalamanın (EMA) uzağında.

Öte yandan 24 saatlik göreceli güç endeksi (RSI) 60’ların üst ucunda aşırı alım bölgesine doğru hareket ederken görülüyor. Ancak son 24 saat içinde RSI, fiyat geriledikçe geri çekilmeye başladı. MACD ise yerinde bir yükseliş sapması göstermeye devam ederken, Dogecoin için işlem hacminin son 24 saat içinde yüzde 55’ten fazla düştüğü görülebilir.

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