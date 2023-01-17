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2022 yılındaki ayı piyasalarının zorlu günlerinden artık yatırımların artacağı 2023 yılına geçiş yapıyoruz. Kurumsal yatırımcılar özellikle LUNA, FTX, Celsius gibi iflasların ortasında geçtiğimiz yıl kripto paralardan uzaklaşmaya başladı. Ancak 2023 yılına dair artan umutlar yatırımcıların geri dönmeye başlamasını sağlıyor.

Kripto Paralara Kurumsal Talep

Kripto ve blockchain alanında uzmanlaşmış küresel bir varlık yöneticisi olan HashKey Capital, bugün üçüncü fonu olan HashKey FinTech Investment Fund III’ün toplam 500 milyon dolarlık taahhütle nihai kapanışını yaptığını duyurdu. Genel ortağı HashKey FinTech Investment (HashKey Capital’in bir parçası ve iştirakleriyle birlikte “HashKey Group”) olan Fon III, devlet varlık fonları, şirketler ve aile ofisleri de dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılardan güçlü destek aldı.

Fon III’ten elde edilen sermaye, gelişmekte olan pazarlarda büyüyen fırsatlara odaklanarak, küresel çapta olağanüstü kripto para ve blockchain girişimlerini desteklemek için kullanılacak.

HashKey Capital CEO’su ve HashKey Singapur Başkanı Deng Chao şunları söyledi;

“HashKey Capital sektörde en az üç döngü atlattı. Bu benzersiz deneyimler ve içgörüler, türbülansta yolumuzu bulmamızda bizim için çok değerli olacak. Hong Kong’da dijital varlıkları içeren fon yönetimi için lisans alan birkaç kripto yatırımcısından biriyiz ve Singapur’da fon yönetimi için prensipte bir onay daha aldık. HashKey Group, kripto ve blockchain teknolojisinin ilk destekçilerinden biriydi ve bu sorumluluğu üstlenmeye devam etmekten ve sektörün sürdürülebilir büyümesi için altın standardı oluşturmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz”.

Web3 Altcoinler Yükselebilir

HashKey yalnız değil ve diğer birçok fonun da web3 odaklı yatırım ürünleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle 2023 yılında web3 alanında başarılı projelerin daha fazla kurumsal yatırımcı tarafından desteklendiğini görebiliriz. HashKey bu fonu özellikle web3 alanında çalışmalar yürüten projelere ayıracak. Kripto para geliştiricilerinin yıllardır zeminini oluşturduğu “internetin dönüşümü” fikri artık devasa yatırımcıların da kabulüyle meşrulaştırılıyor.

HashKey Group’un yatırım kolu olan HashKey Capital, sadece kurumsallara kripto para odaklı yatırımlar yapma imkânı tanıyor. Şirket 1 milyar doların üzerinde hali hazırda varlık yönetiyor. Asya merkezli en büyük kripto fonlarından biri olan ve Ethereum’un ilk kurumsal yatırımcısı olarak bilinen HashKey şimdi web3 dünyasına erken bir giriş yapmak için çabalıyor. HashKey bugüne kadar 500’ün üzerinde projeye yatırım yaptı. 500 milyon dolarlık yatırımın da mevcut ve yeni projelerin desteklenmesi için kullanılacağı bildiriliyor.