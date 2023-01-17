Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Kripto Paralara 500 Milyon Dolarlık Can Suyu Geliyor! Bu Projelere Yarayacak!

Kripto Paralara 500 Milyon Dolarlık Can Suyu Geliyor! Bu Projelere Yarayacak!

500 milyon dolar bu alandaki kripto paralara hızla akmaya başlayabilir. Kripto paralara can suyu olacak.
17:10
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2022 yılındaki ayı piyasalarının zorlu günlerinden artık yatırımların artacağı 2023 yılına geçiş yapıyoruz. Kurumsal yatırımcılar özellikle LUNA, FTX, Celsius gibi iflasların ortasında geçtiğimiz yıl kripto paralardan uzaklaşmaya başladı. Ancak 2023 yılına dair artan umutlar yatırımcıların geri dönmeye başlamasını sağlıyor.

Kripto Paralara Kurumsal Talep

Kripto ve blockchain alanında uzmanlaşmış küresel bir varlık yöneticisi olan HashKey Capital, bugün üçüncü fonu olan HashKey FinTech Investment Fund III’ün toplam 500 milyon dolarlık taahhütle nihai kapanışını yaptığını duyurdu. Genel ortağı HashKey FinTech Investment (HashKey Capital’in bir parçası ve iştirakleriyle birlikte “HashKey Group”) olan Fon III, devlet varlık fonları, şirketler ve aile ofisleri de dahil olmak üzere kurumsal yatırımcılardan güçlü destek aldı.

Fon III’ten elde edilen sermaye, gelişmekte olan pazarlarda büyüyen fırsatlara odaklanarak, küresel çapta olağanüstü kripto para ve blockchain girişimlerini desteklemek için kullanılacak.

HashKey Capital CEO’su ve HashKey Singapur Başkanı Deng Chao şunları söyledi;

“HashKey Capital sektörde en az üç döngü atlattı. Bu benzersiz deneyimler ve içgörüler, türbülansta yolumuzu bulmamızda bizim için çok değerli olacak. Hong Kong’da dijital varlıkları içeren fon yönetimi için lisans alan birkaç kripto yatırımcısından biriyiz ve Singapur’da fon yönetimi için prensipte bir onay daha aldık. HashKey Group, kripto ve blockchain teknolojisinin ilk destekçilerinden biriydi ve bu sorumluluğu üstlenmeye devam etmekten ve sektörün sürdürülebilir büyümesi için altın standardı oluşturmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz”.

Web3 Altcoinler Yükselebilir

HashKey yalnız değil ve diğer birçok fonun da web3 odaklı yatırım ürünleri üzerinde çalıştığı biliniyor. Özellikle 2023 yılında web3 alanında başarılı projelerin daha fazla kurumsal yatırımcı tarafından desteklendiğini görebiliriz. HashKey bu fonu özellikle web3 alanında çalışmalar yürüten projelere ayıracak. Kripto para geliştiricilerinin yıllardır zeminini oluşturduğu “internetin dönüşümü” fikri artık devasa yatırımcıların da kabulüyle meşrulaştırılıyor.

HashKey Group’un yatırım kolu olan HashKey Capital, sadece kurumsallara kripto para odaklı yatırımlar yapma imkânı tanıyor. Şirket 1 milyar doların üzerinde hali hazırda varlık yönetiyor. Asya merkezli en büyük kripto fonlarından biri olan ve Ethereum’un ilk kurumsal yatırımcısı olarak bilinen HashKey şimdi web3 dünyasına erken bir giriş yapmak için çabalıyor. HashKey bugüne kadar 500’ün üzerinde projeye yatırım yaptı. 500 milyon dolarlık yatırımın da mevcut ve yeni projelerin desteklenmesi için kullanılacağı bildiriliyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sırada Ne Var? GALA, Fetch ve Waves Coin Yorumları!
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Starkiller Raporu: Kripto Paralarda Kazanmanın Sırrı! Kripto Paralar Ponzi Mi?
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!
Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!
Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!
10 Trilyon Dolarlık Dev Onu Destekliyordu! Kripto Para Şirketinden Kötü Haber!
10 Trilyon Dolarlık Dev Onu Destekliyordu! Kripto Para Şirketinden Kötü Haber!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023