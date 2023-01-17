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Shiba Coin Büyük Fırsatı Kaçırıyor! SHIB Neden Yükselmiyor?

En büyük ikinci meme token elindeki fırsatı neden değerlendiremiyor? Shiba Token yükselişi için neye ihtiyaç var?
17:10
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2021 yılında palazlanan ve Dogecoin katili olarak çıktığı yolda rakibinin tahtına kısa süreliğine de olsa oturan Shiba Coin elindeki fırsatı kaçırıyor. En büyük ikinci meme token olan Shiba kendisinden beklenen performansı henüz gösteremedi. Birçok altcoin yaşadığı pozitif gelişmelerin etkisiyle önemli yükselişler yaşarken Shib yatırımcılarının beklediği performansı elindeki fırsata rağmen gösteremiyor.

Shibarium

Shiba Inu topluluğunun beklentileri layer2 çözümüyle alakalı daha fazla müjdenin gelmesiyle fiyatın katlanacağı yönündeydi. Ancak olmadı. Son 24 saatte sadece %2 oranında artan fiyat 0,00001053 dolar seviyesinde bulunuyordu. Shiba Inu, 16 Ocak’ta Shibarium başlıklı Katman 2 çözümünü duyurdu. Duyurunun ardından memecoin’in meşrulaşma olasılığına ilişkin beklentiler artarken, topluluk giderek daha fazla heyecanlandı. Aralık ayında beklenen duyuru ekipten yapılan açıklamayla Ocak ayına ertelenmişti. Bu da duyurunun gerçekleşmesiyle birlikte Ocak ayında fiyatın ciddi bir artış yaşayabileceği beklentisini oluşturmuştu.

Şimdilik Shiba Coin elindeki büyük fırsatı kaçırıyor. Ancak Bitcoin’in 21.000 doların üzerinde kapanışlar yapması umutların tamamen bitmesini engelleyebilir. Kral kripto para biriminin 24.000 dolarlı seviyeleri hedeflemesi geç de olsa müjdenin Shiba Coin fiyatına yansımasına yardımcı olabilir.

Shiba Coin Neden Yükselmiyor?

Peki layer2 müjdesine rağmen fiyat neden yükselmiyor? Bunun için on-chain metriklere göz atmak yeterli olacaktır. Öncelikle, CryptoQuant’ın verileri SHIB için borsa rezervlerinin arttığını gösteriyor. Elbette borsalara daha fazla Shib taşınıyor olması satış baskının daha da artması anlamına gelir. Bu durum direnç seviyelerinin aşılmasını engelliyor ve topluluktaki coşkunun fiyata yansımasının önüne geçiliyor. Peki yatırımcılar neden satış yapıyor? Onun da cevabı elinde Shiba Coin tutanların zarar oranında saklı. Tüm yatırımcıların %50’den fazlası ellerinde zararına token tutuyor bu durum dirençlerde gelen satış motivasyonunun ve borsalara gönderilen Shib’lerin temelini oluşturuyor.

İlginç bir şekilde, SHIB etrafındaki olumsuz duygular son birkaç gün içinde arttı ve yatırımcılar arasında daha az güveni yansıttı. Dahası, SHIB için ağ büyümesi de bugün önemli ölçüde düştü. Yukarıda bahsettiğimiz zarardaki yatırımcı oranı da artmaya devam ediyordu. Göreceli Güç Endeksi (RSI), satıcılar lehine bir hareket olan bir düşüş kaydetti. Chaikin Para Akışı (CMF) da düşerek piyasada düşüş eğilimini daha da güçlendirdi.

Sonuç olarak alıcıların oyuna dönmesi ve Bitcoin tarafındaki yükselişin devam etmesi gerekiyor.

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