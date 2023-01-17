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Hoş Geldin Yeni XRP Davası! Bu Sefer SEC Değil! Hedef Herkesi Çok Şaşırtacak!

17:30
17 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ripple ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu arasındaki mahkeme savaşının yanı sıra, Flare Network Token’ın (FLR) airdrop’u son haftalarda XRP topluluğunda oldukça heyecan yarattı. İki yılı aşkın bir sürenin ardından XRP sahipleri, tam olarak umdukları gibi olmasa da 9 Ocak 2023 tarihinde FLR token’larını nihayet teslim aldılar.

Hedefte Ünlü Borsa Var

Binance ve Kraken gibi en ünlü borsalar airdrop dağıtımını destekledi, ancak bir istisna var, Coinbase. Amerikan borsası FLR’yi kullanıcılarına dağıtmadı. Ancak avukat Frederick Rispoli’nin etrafındaki XRP topluluğu bu durumu kabullenmedi ve Coinbase ve CEO’su Brian Armstrong’a karşı bir toplu dava açtı.

Baş davacı Dallas Woody, Rispoli liderliğindeki hukuk firması Hodl Law tarafından temsil ediliyor ve dava dün Amerika Birleşik Devletleri Bölge Mahkemesi’nde açıldı. Hodl Law’ın Twitter hesabında ise şunu paylaştı:

Bir kripto şirketi müşteri fonlarını çalamaz. Bu İş Hukuku 101’de nettir. FTX’ten sonra bile, bazı borsalar hala mesajı almadı, Çünkü hesap vermiyorlardı. Bu iş bitti. Coinbase. Müşterilerin SGB ve FLR’lerini tazminatlarıyla birlikte hemen iade edin. Coinbase’in dağıtacağını açıkça beyan ettiği Songbird ve Flare token’larını müşterilerine sağlamadığı için Coinbase’e karşı bir toplu dava açtık. Artık bahane yok.

XRP Hodlers FLR Airdrop Üzerinden Dava Açtı

Şikayette, kripto borsasının airdrop’u XRP sahipleri arasında dağıtmayı alenen kabul ettiği iddia ediliyor. Şikayete göre, Coinbase’in tekrarlanan ve kamuya açık iddiaları, XRP sahiplerinin ek olarak borsadan XRP satın almasına, davalının gözetiminde tutmasına ve XRP’yi diğer cüzdanlardan davalının gözetimine aktarmasına neden oldu.

Davacılar, bu duruma dayanarak Coinbase’e karşı güvene dayalı görevin ihlali, dolandırıcılık (kasıtlı yanlış beyan), ihmalkâr yanlış beyan, yapıcı dolandırıcılık, dönüşüm, ortak sayım, ihmal, haksız rekabet yasasının ihlali ve beyan edici yardım talebi için hukuk talepleri ileri sürmekte. Davanın bir parçası da, FLR dağıtımının öncüsü olarak Eylül 2021’de Flare Network’ten airdrop’un bir parçası olarak dağıtılan Songbird (SGB) token’larıydı.

Coinbase’in SGB ve FLR ile ilgili hukuka aykırı eylemlerinin bir sonucu olarak, Hodl Law, XRP hesapları olan tüm Coinbase müşterilerinin önerilen grubu adına XRP sahiplerinin Coinbase’in aldığı ve dağıtmadığı SGB ve FLR’nin gerçek sahipleri olduğuna dair bir beyan talep etmekte. Buna ek olarak Rispoli, davalıların davacının SGB ve FLR’sini hukuka aykırı bir şekilde dönüştürmesi sonucunda ortaya çıkan zararlar için tazminat talep etmekte.

Bu iddia, Coinbase CEO’su Brian Armstrong’a karşı Coinbase’in ve çalışanlarının yönetimini ve faaliyetlerini yönetme ve Coinbase’in token’ları dağıtmasına neden olma güç ve yetkisine sahip olduğu için de ileri sürülmekte.

Konu ile ilgili olarak şöyle bir açıklama da yapıldı:

Davalı Armstrong, müşterileri adına Flare Airdrop’tan tüm SGB ve FLR’yi kabul etme kararı da dahil olmak üzere Coinbase’in operasyonlarını tutarlı ve günlük olarak yönetmiştir. Armstrong, Coinbase’in açıklanan haksız davranışta bulunmasına neden olmak için gücünü ve etkisini kasıtlı olarak kullanmıştır .

Yazım zamanında, XRP fiyatı 0,3896 dolar seviyesindeydi ve 0,41 dolar seviyesindeki direncin altında konsolide oldu.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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