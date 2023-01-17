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Sıcak Gelişme: Bitcoin ve Kripto Paralar Neden Düşüyor? Yarın Kritik Gün!

Bitcoin ve kripto paralar neden düşüyor? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik olay ne?
18:03
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 21.100 doların altına düştü. Kısa sürede gelen düşüşün sebebi neydi? Birkaç gündür devam eden istikrarlı yükselişin Bitcoin fiyatını 24.000 dolara kadar taşıyacağına dair yaygın bir iyimserlik var. Peki bu mümkün mü? Kripto para yatırımcıları ilerleyen günlerde daha fazla düşüş görebilir mi?

Bitcoin Neden Düşüyor?

Kral kripto para birimi bugün ABD hisse senedi piyasaları açılmadan 15 dakika önce 21.600 doların üzerine çıktı. Kritik direnci aşan fiyat, borsaların negatif açılış yapmasıyla birlikte yazı hazırlandığı sırada 21.100 doların altına düştü. Dolar endeksi son aylardaki en düşük seviyesine yakın seyretse de borsalardaki negatiflik Bitcoin fiyatını da olumsuz etkiliyor. Birkaç gündür Pazartesi günkü tatilin ardından ABD borsalarındaki açılışın mevcut yükseliş havasını etkileyebileceğinden bahsediyorduk. Şimdilik bu senaryo gerçekleşmiş gibi görünüyor.

Bitcoin için kritik seviye 20.800 dolar ve üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Eğer Bitcoin bu bölgeyi kaybederse 18.800 dolar ve 18.300 dolar sonraki destekler olacak. Bu senaryoda tam anlamıyla yükseliş yaşamamış altcoinlerin daha düşük dipler test etmesi mümkün olabilir.

Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Yarın kritik ABD üretici enflasyonu verisi açıklanacak. Bunun %6,8 üzerinde gelmesi tüketici enflasyonunda yeniden yükseliş beklentisini güçlendirecektir. Bununla birlikte Şubat ayında yapılacak toplantıda Fed, 2023 yılı için açıkladığı tavan faizi (%5,1) artırabileceği sinyallerini verir. Sonuç olarak enflasyonla mücadelenin sert biçimde devam edeceği senaryoda faizde zirve yukarı da çekildiği için risk piyasaları ciddi satışlarla karşı karşıya kalabilir.

ABD enflasyonundaki düşüşün en büyük destekleyicilerinden biri enerji enflasyonuydu. Bugünlerde petrol fiyatı Çin’in normalleşmeye başlamasıyla birlikte 2 haftanın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Günlükte %1,2 artan petrolün yeniden enerji enflasyonunu yukarı çekmesi Fed’in daha sert adımlar atmasına neden olur.

Şimdilik Bitcoin güvenli bölgede ve altcoinler ciddi düşüşler görmedi. Ancak ABD borsalarındaki kaybın ilerleyen saatlerde derinleşmesiyle Bitcoin’deki yükselişi boğa tuzağı olarak gören satıcılar devreye girebilir. Hali hazırda birçok altcoin kısa vadede önemli kazanç bıraktığı için temkinli yatırımcıların kar satışları kaçınılmaz olacaktır.

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