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  •   9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!

9 Milyar TL’yi Geçti! Türklerin Kapıştığı 2 Kripto Para! SHIB, LUNA, LUNC Değil!

Türk kripto para yatırımcıları bugünlerde en fazla bu 2 altcoine ilgi gösteriyor.
18:30
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin fiyatının yeniden 21.000 doların üzerine çıkmasıyla birlikte kripto para piyasalarındaki iyimserlik artıyor. Aşırı satışlarla destek seviyelerini kaybeden altcoinler önemli bölgeleri geri kazandı. Ancak Türk yatırımcıların özellikle yoğun ilgi gösterdiği 2 kripto para bulunuyor. Peki bunlar neden bu kadar ilgi görüyor?

Türklerin Aldığı Altcoinler

Türkiye merkezli kripto para borsalarında toplam işlem hacmi 9 milyar TL seviyesini geçti. Kripto para piyasalarındaki kümülatif işlem hacmi de Bitcoin yükselişinin ardından 50 milyar doların üzerinde bulunuyor. Dip seviyeleri değerlendiren ve risk alan yatırımcılar Türk Lirası cinsinden %100’ü aşan kazançlar gördü. Özellikle Fetch Coin ve Gala Coin, Türkiye merkezli kripto para borsalarında hacim rekorları kırıyor.

  • Fetch Coin 780 milyon TL
  • Gala Coin 714 milyon TL

İşlem hacmine ulaştı. Üstelik fiyatları da son 30 günde TL bazında sırasıyla %195 ve %154 oranında arttı. Yapay zekanın 30 Kasım tarihindeki ChatGPT lansmanının ardından büyük bir ilgi patlaması yaşamasıyla Fetch Coin dolar bazında %300’den fazla değerlendi. Gala Coin ise blockchain tabanlı oyun dünyasında daha önce yapılmayan bir şeye niyetlendiği için yükselişine devam ediyor.

Türklerin Aldığı 10 Kripto

Ülkemizde faaliyet gösteren borsaların işlem hacmini tek bir merkezden 21milyon.com’u kullanarak kolayca takip edebiliyoruz. Buradan gelen veriler bize son 24 saatte en fazla ilgi gösterilen altcoinin Tether olduğunu söylüyor. Özellikle global borsalardan gelen transferler ve kurdaki dalgalanma sebebiyle Türkler günün her saati daha düşük maliyetle borsalar üzerinde dolar alıp satıyor, elbette bu durum Tether işlem hacminin sürekli olarak artmasına neden oluyor. Türklerin en fazla alaka gösterdiği kripto paralar arasında Bitcoin genelde 4 veya 5’inci sırada yer alıyor.

Yukarıdaki tam listede hacim bakımından en yoğun altcoinleri görüyorsunuz. Gala ve Fetch bugünlerde ciddi kazanç fırsatları sunduğu için Türk yatırımcılar bunlara daha fazla ilgi gösteriyor. Onun dışında MANA, AVAX ve Solana da agresif yükselişler yaşadığı için ilgi gören altcoinler arasında yer alıyor. İlginin hangi kripto paralara kaydığını anlık olarak takip edebilmek için 21milyon.com verilerinden yararlanabilirsiniz.

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