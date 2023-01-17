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AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?

AVAX geçtiğimiz hafta yükselişin başını çeken altcoin'lerden birisiydi. Geldiğimiz günde ise yatırımcıların canını sıkabilecek düşüşler gözlemleniyor.
20:50
17 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Avalanche (AVAX) geçtiğimiz günlerde son yedi günün en önemli istatistiklerini vurgulayan haftalık raporunu yayınladı. AVAX’ın TVL’si geçen hafta %4’ün üzerinde artarak 842,7 milyon dolara ulaştı ki piyasada hafta sonu yaşanan yükselişin etkileri burada da görüldü.

Wonderland, SWAPSICLE, RiskHarbon ve PinkSale geçen haftanın en çok TVL kazananları oldu. Bununla birlikte, TVL ve piyasa değeri yükseliş kaydetse de, AVAX’ın aktif adresleri ve işlem sayısı sırasıyla %9 ve %27’nin üzerinde düşüş gösterdi. AVAX Daily ayrıca Avalanche’ın C-zinciri için haftalık istatistikleri de açıkladı. Verilere göre, gaz tüketimi arttı, ancak toplam işlemler %33 oranında azaldı.

Avalanche İçin Umut Verici Bir Hafta

Bunun dışında Avalanche bir başka büyük güncellemeyi daha duyurdu. Blok zinciri yaptığı açıklamayla birlikte Platypus DeFi tarafından oluşturulan stablecoin USP’yi destekleyeceğini resmen onayladı. Stabilcoin’in kullanıma sunulması, Avalanche ağının tekliflerini artıracak ve bu da muhtemelen önümüzdeki aylarda AVAX’a olan talebi artıracak.

Geçtiğimiz hafta AVAX için fiyatlar da nispeten iyimser bir görüntü sergiledi, çünkü fiyatı önemli ölçüde arttı. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, AVAX haftalık bazda %35’ten fazla kazanç elde etti ve bu yazının yazıldığı sırada 5,2 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 16,88 dolardan işlem görüyordu.

AVAX Etkisi Azalıyor Mu?

AVAX’ın fiyat hareketi yatırımcılara ileride yaşanabilecek daha iyi günler için umut verirken, bazı ölçümler ne yazık ki bu olasılığı desteklemedi. AVAX’ın geliştirme faaliyeti geçen hafta azaldı ve bu da olumsuz bir işaret olabilir çünkü geliştiricilerin blok zincirini iyileştirmek için daha az çaba gösterdiğini yansıtıyor olabilir.

AVAX’ın popülerliği de geçen hafta sosyal hacminin düşmesiyle azaldı. Ancak AVAX, Binance ve DyDx Fonlama oranları nispeten yüksek kaldığı için vadeli işlemler piyasasında talep görmeye devam etti.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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