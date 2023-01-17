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Birçok altcoin Bitcoin’in yaşadığı yükselişte pozitif ayrıştı ancak bir de boğa piyasalarını anımsatan ralliler yapanlar var. GALA ve Fetch bunlardan iki tanesi ve aralık ayından bu yana eşsiz bir yükseliş yaşadılar. Peki önümüzdeki günlerde de yükseliş devam edecek mi? Waves Coin için beklenti ne? Kısa ve orta vadeli hedefler neler?

Gala Coin Yorum

8 Ocak’ta GALA Coin fiyatı yedi ay süren düşen kama formasyonundan kararlı bir çıkış yaptı. Kırılma sonrası ralli, altcoin’i 0,544 dolara yükselterek son 10 günde %81’lik bir kazanç doğurdu. Bu toparlanmanın ortasında, alıcılar belirgin hacim artışıyla yükselişte inançlarını korudu. Bugün, Gaming token kısa süre önce aşılan 0,0467 dolardan %17 artışla önemli bir seviyeye ulaştı. Yazı hazırlandığı sırada GALA Coin fiyatı 0,05198 dolara gevşemiş olsa da 0,057 dolar direnci halen test edilebilir.

14 Ocak’ta günlük mum 0,056-0,053 bölgesinde bir ret yaşamış olsa da 0,0467 dolar üzerindeki kapanışlar rallinin devam edebileceğini gösteriyor. GALA fiyatı için nihai hedef orta vadede 0,09 dolar olacaktır. Yakın direnç seviyeleri 0,0576 ve 0,07 dolarda. Destek seviyeleri ise 0,0456 ve 0,038 dolardır.

Fetch ve Waves Coin

30 Kasım tarihindeki ChatGPT lansmanı Fetch (FET) Coin için bir dönüm noktasıydı. Milyonlarca kripto para yatırımcısı gelecekte yapay zekanın neye benzeyeceğini gördüğü için heyecanla bu alandaki tokenlere yöneldi. Fetch Coin en popüleriydi ve fiyatı büyüleyici biçimde arttı. Kısa süre önce 0,3 dolar hayalken şimdi fiyat bu bölgeye yakın seyrediyor ve eğer bu seviyede aşılırsa yükseliş trendi devam edecek demektir. Direnç testinin başarısız olduğu senaryoda 0,19 dolara kadar sert bir düşüş görebiliriz. Kasım ayında 0,05 doları gören Fetch Coin bugün ulaştığı 0,28 dolar seviyesiyle 5 kattan fazla değerlenmiş oldu.

Waves Coin için halen tünelin sonundaki ışık görünmüyor. Geçtiğimiz yılın şubat ayındaki FUD başladığından beri Waves yatırımcısının yüzü gülmüyor. Stablecoin tarafındaki sorun da fiyatı fazlasıyla yıprattı. Ancak yine de kısa vadeli alıcılar bir miktar kazanç elde etti. Bu ayın başında 1,28 dolarlı seviyeden alım yapanlar Bitcoin’in yükselişiyle 2,4 doların üzerinde satış imkânı buldu. Ancak yine de Waves yatırımcılarının çoğu zararda bekliyor. Kısa vadede BTC yükselişi devam ederse 2,52 dolar üzerindeki kapanışlarda 2,77 ve 3,18 dolar seviyeleri görülebilir.