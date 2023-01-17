2022 yılı tüm kripto piyasası için acı içinde geçti. Tüm bunların sonunda tüm pazarlarda gözle görülür bir düşüş oldu. 2023 ise hareketli başladı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Genel kripto para piyasasında 2023 ticaret yılının başlangıcından bu yana görülen genel istikrar, profil resmi NFT’lere (PFP’ler) olan ilginin yenilenmesine yol açarken, Ethereum tabanlı NFT koleksiyonları en çok ilgi gören koleksiyonlar oldu.

CryptoSlam’ın verilerine göre, yıl başından bu yana tamamlanan 726.992 Ethereum (ETH) tabanlı NFT satış işlemiyle, satış hacmi satış zamanında toplam 289,47 milyon dolar oldu. Ayrıca, son 17 gün içinde en yüksek günlük satış hacmi 6 Ocak’ta 30,11 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kazanmak İçin “Punk” NFT’ler

Aralık 2022’de pazar payındaki anlık düşüşün ardından CryptoPunks NFT koleksiyonu, kripto ekosisteminin NFT dikeyinde en büyük piyasa değerine sahip proje olarak yerini geri aldı. NFT analiz platformu NFTGo’ya göre, CryptoPunks’ın piyasa değeri yazım zamanında 1,71 milyar dolardı. Geçtiğimiz ay bu rakam %14 oranında arttı.

Ayrıca, son 30 günde CryptoPunks NFT koleksiyonu için artan ticaret faaliyeti, NFTGo’ya göre satış hacminde %42’lik bir artışa yol açtı. Sonuç olarak, incelenen dönemdeki satış hacmi toplam 21,06 milyon dolar oldu.

NFT Floor Price’tan alınan verilere göre, projenin taban fiyatı geçtiğimiz ay muazzam bir artış gösterdi. Bu süre içinde CryptoPunk NFT başına fiyat %6 oranında arttı. Yazım zamanında, CryptoPunks koleksiyonundan bir NFT 67,47 ETH karşılığında elde edilebiliyordu.

CryptoPunks, 1,71 milyar dolarlık piyasa değeri ile 22,7 milyar dolarlık toplam piyasa değerinin %8,10’luk payını elinde tuttu. Onu, %8,03’lük pazar payıyla 1,68 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Bored Ape Yacht Club (BAYC) yakından takip etti.

İlginç bir şekilde, hem BAYC hem de CryptoPunks için tüm zamanların satış hacmi değerlendirildiğinde, daha fazla BAYC NFT’sinin satıldığı ortaya çıktı.

PFP’ler İçin Çılgınlık Geri Mi Dönüyor?

Alıcı ve satıcıların çeşitli pazar yerlerinde giderek daha fazla etkileşime girmesi ve böylece çok sayıda satış işlemini tamamlaması nedeniyle, şimdiye kadarki yıl NFT alım satım faaliyetlerinde bir artışa sahne oldu.

Dune Analytics’ten alınan verilere göre, bu ay şimdiye kadar tamamlanan NFTs işlemlerinin sayısı 144.105’e ulaşarak 124.689 olan tahmini aştı. Bu işlemlerin 128.450’si OpenSea üzerinde tamamlandı. Bu ay şimdiye kadar 471 milyon dolar değerinde NFTs satış işlemi tamamlandı ve genel piyasa değeri %7 oranında arttı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.