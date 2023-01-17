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Bitcoin’in (BTC) fiyatı son birkaç gündür yaşanan fiyat artışının ardından nasıl bir yol izleyecek? Kripto para biriminin metriklerinde son durum ne?

Bitcoin’de Uzman Görüşü

Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in uzun vadeli fiyat hareketine daha yakından bakıldığında, önceki döngülerin en üstüne ve en altına gidişinin oldukça benzer göründüğü belirtiliyor. Ayrıca 2020’den 2021 yılına kadar olan döngülere benzer bir hareket izlediği öne sürüldü. Piyasaların tanınan analisti HornHarris, kripto para biriminin fiyat hareketlerinde geçen sürenin 2015 yılından bu yana aynı olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte son dip oluşumuyla bir başka benzerlik ise Bitcoin’in mevcut yükseliş trendi ile birincil katalizörün yaygın bir olumsuz yatırımcı hissi olduğu 2019’daki yükseliş arasında olduğunun altı çizildi. Belirtilen yıl içerisinde Bitcoin’in fiyatı 3.125 dolardan yaklaşık %350 oranında arttı ve bu seviyenin altına düşmeyerek önceki döngünün dibini işaret etti.

BTC’de Makroekonomik Etkiler!

Ancak Bitcoin’de dört yıl sonra koşullar değişti ve kripto para biriminin fiyatındaki son %30 oranında artışın altında yatan neden olarak makroekonomik ters rüzgarlar nedeniyle piyasanın hala daha düşük fiyatların beklentisi gösterildi. Piyasalardaki olumlu duygu eksikliği ve vadeli işlemler piyasasında kısa pozisyonların birikmesi, alıcıların kısa vadeli tasfiyeleri fırsata çevirmek için bir güvensiz ortamı düzenlemesine ve çekimser yatırımcılar arasında FOMO’yu arttırmasına izin vermiş olabilir.

Ancak tüm koşullar aynı değil. Daha önceki döngülerde 1.000’den fazla BTC’ye sahip olan balinalar, Bitcoin’in fiyatı dibe vurmaya başladığında bir satın alma çılgınlığına girdi. Kripto para biriminde tarih tekerrür ederse, Bitcoin’in Kasım 2022’deki en düşük seviyesi olan 15.500 dolar mevcut döngünün dibini işaret edebilir. Bu durum aynı zamanda yeni bir yükseliş döngüsünün başladığını ve token’ın Ekim 2025’te yeni bir zirve kaydedebileceği anlamına gelebileceği öne sürdü. Balinaların, Jerome Powell’ın enflasyona karşı kaçışlarının bir sonucu olarak resesyon yerine başarılı bir yumuşak iniş gerçekleştiren Federal Rezerv teorisi sonrasında satın alma işlemi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini görmek ilginç olabilir.