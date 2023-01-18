Bitcoin'in (BTC) 20 bin doların üzerine çıkacağını öncesinden haber veren kripto para analisti DonAlt, aksi kanıtlanana kadar BTC'deki yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi.

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Bitcoin‘in (BTC) 20 bin doların üzerine çıkacağını öncesinden haber vererek iddialı bir çıkış yapan kripto para analisti DonAlt, aksi kanıtlanana kadar en büyük kripto para BTC’deki yükselişin devam etmesini beklediğini söyledi. Analist ayrıca Litecoin (LTC) için de beklentisini paylaştı.

“Bitcoin’de Büyük Bir Değişim Var”

Anonim kripto para analisti DonAlt, 450 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin’in geçen haftaki güçlü performansının BTC ayılarının ivme kaybetmeye başladığını gösterdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Haftalık mum kapanışı 19 bin 300 doların üzerinde oldu. Bu tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) ve ayı piyasasının başlangıcından bu yana ilk büyük desteği geri kazandık. Bu büyük bir değişim demek ve benim asla göz ardı etmeyeceğim bir şey.

Bu yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, DonAlt’ın kilit destek seviyesi olarak işaret ettiği 20 bin doların oldukça üzerinde, 21 bin 282 dolardan işlem görüyor.

Kripto para analistine göre, fiyat hareketi aşağıki üç koşulundan herhangi birini karşılamadığı sürece uzun vadede Bitcoin’de yükseliş tüm hızıyla devam edecek:

1) 18 bin dolar desteğinin kaybedilmesi,

2) 32 bin dolarda büyük bir zayıflık gösterilmesi,

3) Tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıp 60 bin doları tekrardan kaybetmek.

Analist bu üç madde dışında herhangi bir şey olursa BTC’deki yükseliş beklentisini korumaya devam edeceğini belirtti.

Analistin Litecoin’den Beklentisi

Eşten eşe ödeme ağı olan Litecoin‘i (LTC) de analiz eden DonAlt, popüler altcoin’in 99 dolar hedefine doğru yavaş yavaş yükseldiğine inanıyor. Analist yükselişin hız kazanabileceğini ihtimalini ise “LTC hala doğrusal olarak yükseliyor. Uygun parabol yükseliş ne zaman olur acaba?” diyerek açıkladı.

Litecoin, bu yazının hazırlandığı sırada 84,84 dolardan el değiştiriyor ve bu potansiyel olarak LTC’nin DonAlt’ın hedefine ulaşması halinde yüzde 15’in üzerinde yükselmesi anlamına geliyor.