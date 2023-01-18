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Binance Bu Altcoin İçin Müjdeyi Verdi: Bugün Başlıyor!

Dev kripto para borsası olan Binance, bugün saat 11.00'da son günlerin popüler altcoin'lerinden birini listeleyeceğini duyurdu.
08:45
18 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bugün saat 11.00’da Rocket Pool’u (RPL) Inovasyon Bölgesi’nde listeleyeceğini duyurdu. Kripto para borsası altcoin için spotta RPL/BTC, RPL/BUSD ve RPL/USDT işlem çiftlerini listeleyerek işlemlere açacak.

Binance’ın RPL Duyurusu

Dev kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Rocket Pool‘u bugün saat 11.00’da Inivasyon Bölgesi’nde listeleyeceğini duyurdu. Altcoin için RPL/BTC, RPL/BUSD ve RPL/USDT işlem çiftleri listelenerek işlemlere açılacak.

Kullanıcılar artık Binance’a RPL yatırma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Altcoin’de para çekme işlemleri ise 19 Ocak’ta saat 11.00’da başlayacak.

Binance ayrıca bugün saat 11.00’dan itibaren 48 saat içinde izole marjinde RPL için RPL/BUSD ve RPL/USDT işlem çiftlerini listeleyerek alım satıma açacağını belirtti.

Rocket Pool Nedir?

Binance’ın listeleyeceğini duyurduğu Rocket Pool, merkeziyetsiz bir ETH likit stake türev sağlayıcısıdır. Rocket Pool, akıllı düğüm operatörlerini stake edenlerle eşleştirerek ETH’yi stake etmek üzere bir havuzda toplar ve daha sonra stake edilen token’larını likiditesini ve kontrolünü korumak amacıyla ETH stake edenlere rETH verir. RPL, bir düğüm operatörü olmak için gerekli olan yardımcı program ve yönetişim token’ıdır.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre RPL, Binance’ın listeleme duyurusunun ardından sert yükseldi. RPL, son 24 saatte kaydettiği yüzde 25’in üzerinde yükselişle 40,55 dolardan işlem görüyor. 416.5 milyon dolar piyasa değeri ile bu yazının hazırlandığı sırada en büyük 212’nci kripto para (ayrıca en büyük 211’nci altcoin) olan RPL’nin işlem hacmi son 24 saatte yüzde bin 200’ün üzerinde artışla 39.1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Altcoin, Binance dışında Kraken, Uniswap (V3), DODO, Balancer (V2), Gate.io, MEXC, BitMart, CoinEx, BingX, Hotbit gibi birçok merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsasından alınıp satılabiliyor.

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