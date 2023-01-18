Kripto para borsası Binance, popüler iki altcoin için yaklaşan ağ güncellemelerini ve hard fork'larını destekleyeceğini duyurdu.

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Kripto para borsası Binance, Injective (INJ) ve Flow (FLOW) için yaklaşan ağ güncellemelerini ve hard fork’larını destekleyeceğini duyurdu. Kripto para borsasından yapılan duyuruda “Injective ve Flow’un ağ güncellemeleri ve hard fork’ları desteklenecek” denildi.

Binance’ın 2 Altcoin İçin Destek Duyurusu

Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Injective ve Flow için yaklaşan ağ güncellemelerini ve hard fork’larını destekleyeceğini belirtti.

Injective için ağ güncellemesi ve hard fork Injective Chain’in blok yüksekliği 24.204.000’e ulaştığında ya da yaklaşık olarak bugün saat 17.00’da gerçekleşecek. Binance, INJ için para yatırma ve çekme işlemlerini yaklaşık olarak bugün saat 16.00’dan itibaren askıya alacak. Flow için ise ağ güncellemesi ve hard fork yaklaşık olarak bugün saat 19.00’da gerçekleşecek. FLOW için para yatırma ve çekme işlemleri bugün saat 18.00’dan itibaren askıya alınacak.

Binance, hesaplarında INJ ve FLOW tutan tüm kullanıcıları için ilgili tüm teknik gereksinimlerin karşılanacağını, askıya alınan para yatırma ve çekme işlemlerinin ise güncellemelerin ve hard fork’ların başarılı bir şekilde tamamlandığının teyit edilmesinin ardından ikinci bir duyuru yapılmadan yeniden başlatılacağını belirtti.

Planlanan Ağ Güncellemelerinin ve Hard Fork’ların Detayları

Injective için planlanan ağ güncellemesi ve hard fork’u ile Ethereum tabanlı cüzdanların daha karmaşık mesaj formatlarını imzalamasını sağlamak için EIP712 işlem ayrıştırıcısının geliştirilmesi, dApp’lerin (merkeziyetsiz uygulamaların) tam hata mesajını göstermesi için GRPC hata işlemesinin iyileştirilmesi, InterChain Hesaplarını (ICA) v4.2.0’a ve wasmd’yi v0.30.0’a yükseltilmesi, daha iyi bakiye endeksleme özellikleri için banka modülüne ek olaylar eklenmesi ve değişim modülünde minimum protokol ücretini 0.00001 olarak ayarlanması sağlanacak.

Şu anda Flow için planlanan ağ güncellemesinin ve hard fork’unun detayları belirsiz. Ağ geliştiricilerinin güncelleme ve hard fork’a ilişkin detay sağlamaları halinde yazı güncellenerek detaylar eklenecek.