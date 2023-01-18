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“Aşırı Alım” Bölgesine Giren Bitcoin İçin Tehlike Çanları Çalıyor!

Yatırımcılar Bitcoin'deki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken BTC'nin 'aşırı alım' bölgesine girdiği görülüyor. Peki bu ne anlama geliyor, detaylar haberimizde.
11:00
18 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı geçtiğimiz hafta boyunca yükseldi. Yatırımcılar en büyük kripto paradaki yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken BTC’nin ‘aşırı alım’ bölgesine girmiş durumda. Peki bu ne anlama geliyor, detaylar haberimizde.

Fiyat 200 Günlük SMA’nın Üzerine Çıktı

Bitcoin geçtiğimiz hafta yüzde 22 gibi etkileyici bir yükseliş yaptı. Bu hareket, Çarşamba günü Asya ticaret seansı sırasında fiyatları 2023’ün yeni zirvesi olan 21 bin 356 dolara kadar yükseltti. Dahası, kripto para rallisi BTC‘yi bir dizi temel teknik göstergede üst seviyelere taşıdı. Bu durum, ayı piyasasında dibin oluştuğu ve yeni bir yükseliş trendinin gelişmekte olduğunu anlamına geliyor olabilir.

Kripto veri platformu Glassnode’a göre 200 günlük basit hareketli ortalama (SMA) genellikle ‘makro piyasa trendleri için turnusol testi’ olarak kullanılıyor. Veri sağlayıcısı, bu haftaki rallinin BTC fiyatını bu kilit seviyenin üzerine çıkardığını ve önceki döngülerdeki hareketleri yansıttığını belirterek şunları not etti:

Bitcoin piyasası genellikle garip bir şekilde tutarlı döngüsel bir davranış sergiler. Bu döngü 381 gün boyunca 200 günlük SMA’nın altında işlem görerek geçti; bu 386 günlük 2018-2019 ayı piyasasından sadece 5 gün az.

Göreceli Güç Endeksi Korkutan Seviyelerde

Bir diğer önemli teknik gösterge de Gerçekleşen Fiyat (RP). Woo Charts’a göre Bitcoin şu anda Gerçekleşen Fiyat olan 19 bin 753 doların üzerinde işlem görüyor. Gerçekleşen Fiyat, dolaşımdaki tüm BTC’lerin son hareket ettiklerindeki fiyat ortalamasını yansıtır. Bu veri, yatırımcıların aldıkları BTC’ler için ortalama ne ödediklerinin bir tahmini olarak da düşünülebilir.

Bununla birlikte, Bitcoin fiyatının uzun vadeli 200 haftalık hareketli ortalamaya ulaşması için hala katetmesi gereken yol var. Bu makro trend göstergesi şu anda 24 bin 566 dolar seviyesinde.

Kısa vadeli görünüm yükseliş şeklinde olsa da, başka bir gösterge aşırı alım sinyali veriyor. Bitcoin’in günlük Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda oldukça yüksek bir seviye olan 90’ın hemen altında. Genellikle RSI bu seviyelere ulaştığında fiyattaki yükselişi düşüşün takip etmesi beklenir.

Piyasadaki yatırımcı duyarlılığına bakıldığında ise Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeksi‘nin nötr bölgeye geri döndüğü görülüyor. Endekste bu seviyeler en son 2022’nin Nisan ayında görülmüştü.

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