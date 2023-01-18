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Rocket Pool (RPL) Coin Nedir?

12:02
18 Ocak 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 4 Dakika

Rocket Pool, ETH2 stake için %4,33’e varan APR sunan merkezi olmayan bir Ethereum stake havuzudur. Kullanıcılar, merkezi olmayan düğüm operatörü ağıyla Rocket Pool’a katılabilir veya yalnızca 16 ETH ile kendi düğümlerini çalıştırabilir. İkinci durumda, ETH stake etmekten bir komisyon kazanabilir ve RPL teminatı sağlayarak ETH ve ek RPL ödülleri için %6,36’ya varan APR tutarında ek RPL ödülleri kazanabilirler.

Rocket Pool (RPL) Nedir?

Rocket Pool likit stake etme olanağı sunar; yani kullanıcılar, vergiye tabi bir olay olan stake edilmiş teminatlarını yeniden değerlendirmek yerine artan fiyatlardan faydalanır. Ayrıca, Rocket Pool akıllı düğümler sunar: Herkesin ağında bir düğüm çalıştırmasına izin veren özel bir düğüm yazılımı. Kötü düğümlerden kaynaklanan kayıpların ağ genelinde sosyalleştirilmesiyle, kullanıcılar cezalarla karşılaşma risklerini en aza indirir. Bu, havuzun açık kaynaklı ve denetlenmiş akıllı sözleşmeleri tarafından desteklenir; bu sözleşmeler tamamen gözetimsiz stake etmeyi ve maksimum düzeyde merkeziyetsizliği garanti eder.

Rocket Pool, sermaye yatırımları veya teknolojik gelişmişlik düzeyleri ne olursa olsun, herkese ETH2 stake etme işlemine katılma olanağı sunmaktadır. Temel önermesi, ETH’nin RPL teminatıyla desteklenen merkezi olmayan otonom düğümlerden oluşan bir ağda güvene dayalı olmayan bir şekilde stake edilmesini sağlamaktır.

Rocket Pool kendisini hizmet olarak stake etme sağlayıcılarının bir tamamlayıcısı olarak görmektedir. Bu sağlayıcılar, Rocket Pool’a katılarak ve karşılığında ETH ve RPL cinsinden ödüller aldıkları bir düğüm çalıştırarak getirileri en üst düzeye çıkarmayı seçebilirler. Bu şekilde, Gemini gibi büyük bir oyuncu bile her biri 16 ETH stake eden düğümler oluşturarak Rocket Pool’u kullanabilir. Rocket Pool’un stake edilmiş ETH sargısı rETH burada devreye giriyor.

rETH, Rocket Pool’daki stake edilmiş ETH’nin tokenize edilmiş bir versiyonudur ve stake edenlerin 0,01 ETH’den 32 ETH’ye kadar etkileşime girmesine olanak tanır. Kullanıcılar Ether’lerini stake ederek karşılığında rETH alırlar ve bu da tüm düğüm operatörleri ağının performansına bağlı olarak otomatik olarak stake ödüllerini tahakkuk ettirir. RETH’in değeri, sigorta mekanizmaları aracılığıyla kesilmeye karşı korunur; düğüm operatörleri, maruz kaldıkları herhangi bir ceza için teminat olarak düğümlere RPL stake eder.

Rocket Pool ile etkileşime geçmenin ikinci yolu Node Staking’dir. Kullanıcılar 16 ETH yatırabilir ve ETH yatıran ve rETH alan kullanıcılardan ek bir 16 ETH atanır. Özünde, kendi 16 ETH’nizi ve protokol adına 16 ETH’nizi stake edersiniz. Rocket Pool, komisyon oranını node operatörlerinin arz ve talebine ve mevcut ETH’ye göre otomatik olarak ayarlar. Bu modelle node operatörleri, cezalandırılmaları veya kesintiye uğramaları durumunda stake edenlere sigorta sağladıkları için ödüllendirilir. Ayrıca, node operatörleri teminat olarak minimum miktarda RPL yatırmalıdır.

RPL Coin Yorum

Ethereum staking son zamanlarda popülerlik kazandığı için Rocket Pool’un gündemdeki bir noktaya parmak bastığı görülüyor. Bununla birlikte analistler likit staking özelliğinin önemli olduğunu düşünüyor. RPL ile ilgili ise yapılan yorumlar şu an için farklılık gösterebiliyor.

CoinMarketCap verilerine göre RPL Coin, 213. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 37 dolardan işlem gören RPL Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 54,686,911 USD olduğu görülüyor.

RPL Coin Nasıl Alınır?

RPL Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

RPL Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından RPL Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), Tether (USDT) ve BUSD RPL işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.

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