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ABD Bunu Konuşuyor! Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Bitcoin’de Çılgın İddia: Yok Artık!

Bitcoin (BTC), sürpriz bir şekilde 21.000 dolar seviyesini geçmeyi başarırken, rallinin arkasındaki hangi faktör olduğuna dair farklı teoriler ortaya atılıyor.
13:00
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC), sürpriz bir şekilde 21.000 dolar seviyesini geçmeyi başarırken, rallinin arkasındaki hangi faktör olduğuna dair farklı teoriler ortaya atılıyor.

FOX TV Sunucusu: Bitcoin ve ABD’deki Uçak Krizi!

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Fox TV’nin sunucusu Tucker Carlson daha önce duymadığımız bir komplo teorisi ortaya attı. 11 Ocak’ta ABD‘de Federal Havacılık İdaresi’nin (FAA) bilgisayar sistemlerinde meydana gelen arıza nedeniyle ülke genelinde uçak seferleri saatlerce aksamıştı. Havacılık yetkilileri teknik sorunlar nedeniyle 4000’den fazla seferin ertelendiğini, 600’den fazla seferin ise iptal edildiğini duyurmuştu. Carlson, 11 Ocak’ta binlerce uçuşun ertelenmesine neden olan bilgisayar kesintisinin fidye yazılımından kaynaklanmış olabileceğini öne sürdü ve ABD hükümetinin fidyeyi ödemek için büyük miktarda Bitcoin satın almış olabileceği teorisini ortaya attı. Ancak iddiaları için herhangi bir kanıt sunmadı. 17 Ocak’ta Fox News’te  ‘Tonight’ isimli programda konuşan Carlson, ABD hükümetinin Bitcoin alımlarından kısa süre sonra BTC fiyatının %20’nin üzerinde arttığını savundu.

Carlson’a göre, bu gibi olaylardan neredeyse tüm fidyeler Bitcoin ile ödenir. Dolayısıyla, ABD hükümeti fidye ödemek için büyük miktarlarda Bitcoin satın aldıysa, Bitcoin fiyatları elbette artacaktır. Bu kesinlikle mantıklı bir açıklama. Ünlü sunucuya göre, Geçen Perşembe günü ülke çapında meydana gelen kaostan bu yana, Bitcoin fiyatı yaklaşık %20 arttı. Seyircilere ”Bu bir tesadüf mü?” diye soran Carlson, insanların bunu sorgulaması gerektiğini belirtti. Tucker’ın sosyal medyadaki hayran kitlesi, teorinin mantıklı ve olası olduğuna inanıyor. Ancak, kripto para topluluğu daha çok bu çılgın komplo teorisiyle dalga geçti. FactoryDAO’nun kurucusu Nick Almond, Tucker’ın çılgın teorisini 13.500 Twitter takipçisine saçmalık olarak nitelendirdi. Almond,  ABD hükümetinin fidye ödemek için açık piyasada milyarlarca Bitcoin satın alacağından şüphe duyduğunu söyledi.

Tepkiler, Gecikmedi!

Blockstream CEO’su Adam Back de 506.000 Twitter takipçisine bunun saçma olduğun söyledi ve Carlson’la alay etti. Uzman,  iki olayın tam olarak  bir tesadüf olduğunu belirtti. Twitter’da teoriye karşı yapılan diğer argümanlar arasında ABD hükümetinin zaten büyük miktarda el konulan Bitcoin’e sahip olduğu yer aldı. Ayrıca hükümetin satın alırsa tezgah üstü satın alacağı ve Bitcoin’in izlenebilir ve şeffaf olduğu. Büyük fidyeler söz konusu olduğunda, gizlilik odaklı altcoin Monero ile ödemelerin daha mantıklı olduğu bildirildi.  Stack Hodler, 30.000 takipçisine FTX tarafından 5 milyar dolarlık varlığın kurtarılmasının kripto para piyasalarındaki toparlanma için daha olası bir açıklama olduğuna dikkat çekti.

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