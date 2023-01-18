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Yatırımcılar Dikkat! Terra Classic’te (LUNC) 1 Dolar İçin Tarih Verildi! İşte Kritik Veriler!

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.
15:00
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Classic (LUNC) topluluğu yeniden diriliş projesi kapsamında çarpıcı adımlar atarken, güncel gelişmeler açıklanan yol haritasının takip edildiğini ortaya koyuyor.

LUNC Yakım Oranı, Fırladı!

Terra Classic topluluğu LUNC fiyatını yeni zirvelere taşımayı hedeflerken, yakımlara öncelik veriliyor. Salı günü 5.096.362  token yakılırken, yakım oranı da inanılmaz derecede artış kaydetti. LUNC yakım oranı son 24 saatte %2.107 arttı. Bağımsız Terra Classic doğrulayıcısı LUNC DAO ise en büyük yakımı gerçekleştirdi.  LUNC DAO, dün yakılan 5,09 milyon token’ın %51’ini temsil eden 2.631.901 (2,6 milyon) token yaktı. Diğer yakımlar ise anonim platformlardan gelen daha küçük işlemleri içeriyor. LUNC DAO yakma işlemi, Happy Catty Crypto tarafından oluşturulan otomatik bir yakma izleyicisi olan LUNC Penguins tarafından da teyit edildi.

Terra Finder’dan alınan veriler, işlemin 17 Ocak tarihinde gerçekleştiğini gösteriyor. LUNC DAO’dan katılımını onaylayan resmi bir açıklama olmamasına rağmen, yakımın LUNC-DAO-BURN yazan not, onaylayıcıdan geldiğini doğruluyor. LUNC DAO toplamda 434.178.868 token yaktı. Topluluk yakma girişimini sürdürürken,  otonom doğrulayıcılar bu sürece istikrarlı bir şekilde katkıda bulundu. Bu sayede milyonlarca token yakıldı. Önde gelen fenomenlerden Classy, geçen ay onaylayıcısından gelen komisyonların %100’ünü yaktığını açıklamıştı.

1 Dolar: 20 Yıl İçinde..!

Bu toplu çabalara rağmen topluluk, yakım kampanyasının LUNC fiyatını yeni zirvelere çıkarmak için yeterli olmayabileceğinden korkuyor. Şimdiye kadar, token’ın toplam arzının yalnızca %0,54’ü yakıldı. Toplamda 37,6 milyar token yakıldı. Bu oran daha önce bildirildiği üzere geçen ay %0,53 idi. Günlük yakım oranı dikkate alındığında, arzın sadece %7,5’i 5 bir yıl içinde yakılacaktır. Yavaş işleyen yakım süreci nedeniyle, üyeler şu ana kadar çabalarını hızlandıracak çeşitli girişimler önerdiler. LUNC ve LUNA arasında bir ‘Birleştirme’ fikri bu bağlamda önem kazandı, ancak iki farklı blok zinciri oldukları için her iki varlığın da bir protokol kodunda birleştirilemeyeceğini belirten önde gelen bir Terraform Labs çalışanı tarafından reddedildi. Bununla birlikte, popüler geliştirici ve LUNC L1 ekibinin bir üyesi olan Zaradar, her iki varlığın bir arada var olabilmesinin bir yolu olduğunu ve birbirlerini tamamlayabilecekleri çeşitli araçlar sunduğunu iddia etti. Yöneticiye göre, bu gerçekleşirse ve yol haritası izlenirse, LUNC yirmi yıl içinde 1 doların üzerine çıkabilir.

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