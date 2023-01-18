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Teknoloji Konuşuyor! Yapay Zekadan Heyecan Yaratan Yıl Sonu ve 2030 Bitcoin Tahmini: Hazır Olun!

Kripto para piyasasındaki iyimserlik devam ederken, Bitcoin'in (BTC) 2023'ü hangi seviyede bitireceği merak konusu oldu.
16:00
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasasındaki iyimserlik devam ederken, Bitcoin’in (BTC) 2023’ü hangi seviyede bitireceği merak konusu oldu.

Yapay Zeka: 50.000 ila 100.000 Dolar!

Önde gelen analistler tahminlerini paylaşırken, yapay zeka tarafından yapılan tahminler de büyük ilgi görüyor. Bunların başında ise ChatGPT geliyor. Yapay zeka araştırma şirketi OpenAI, GPT-3.5 dil modelini temel alan sohbet robotu ChatGPT’i beta olarak kullanıma sundu. Chat GPT henüz test aşamasında olsa da yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Gerçekten de, “ChatGPT” anahtar kelimesini içeren küresel Google aramaları Ocak ayında arttı. Çin, platformda en yüksek arama ilgisine sahip ülke olarak zirvede yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri artan talep kaydeden ülkeler arasında yer almıyor. Uzmanlara göre, ChatGPT’nin son derece işlevsel olabileceği görev, Bitcoin  gibi kripto para birimlerinin fiyat hareketi aralıklarının tahminlerini toplamak ve kullanıcılara sunmaktır.

Bunu göz önünde bulunduran uzmanlar, ChatGPT sohbet robotundan geçmiş veriler, fiyat tablosu modelleri ve teknik analiz (TA) göstergeleri gibi verileri kullanarak Bitcoin’in 2023 ve sonuna doğru fiyat hareketleriyle ilgili beklentileri paylaşmasını istedi. İlginç bir şekilde ChatGPT, “kripto para piyasası oldukça değişken ve öngörülemez olduğundan, 2023’ün sonuna kadar Bitcoin’in tam fiyatını tahmin etmenin imkansız olduğunu” kabul etti. Bununla birlikte, yapay zeka tarihsel veriler, grafikler ve göstergelere atıfta bulunarak Bitcoin‘in 2023’te değer kazanacağını belirtti. Ancak, mevcut grafik modellerine, göstergelere ve önceki verilere dayanarak, Bitcoin’in 2023’ün sonuna kadar 50.000 ila 100.000 dolar aralığında işlem görmesi muhtemel.

2030 Bitcoin Tahmini!

Uzmanlar 2023’te daha geniş bir benimsenme ve makroekonomik faktörlerin iyileşmesi nedeniyle BTC’nin değer kazanacağını iddia ediyor. Daha uzun vadeli tahminler söz konusu olduğunda, yani 2030’a gelindiğinde, ChatGPT, yüksek piyasa volatilitesi ve hükümet düzenlemelerini gerekçe göstererek herhangi bir kesin rakam vermedi, ancak “Bitcoin muhtemelen daha geniş çapta kabul görecek ve değeri artmaya devam edecek. ” ifadesini kullandı. Bitcoin fiyatı 21.256 dolardan işlem görürken, günlük %0.30’luk bir artış kaydetti. BTC, son 1 haftada %21.91 artarken, son 1 ayda ise %26.92 değer kazandı. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeni zirvelere ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.

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