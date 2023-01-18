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Belirsizlik Devam Ediyor! Dünyaca Ünlü 2 CEO’dan Kritik Bitcoin Yorumu: Sıradaki Senaryo!

Kripto kışında buzlar erimeye başlarken, önde gelen 2 uzman Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı. 
16:25
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto kışında buzlar erimeye başlarken, önde gelen 2 uzman Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

‘Çin, Etkili Oldu’

Kripto para piyasası toparlanmaya devam ederken, Bitcoin %0,7 artışla  an itibariye 21.350 dolardan işlem görüyor. Ethereum (ETH) ise %1,1 artışla an itibariyle 1500 dolar seviyesinin üzerinde işlem gördü. BTC hacmi, son 24 saatte %0,93 artışla yaklaşık 24,59 milyar dolara ulaştı. Shiba Inu  (SHIB) %20 artarken,. Dogecoin (DOGE), Polkadot (DOT) ve Binance Coin (BNB) de ivme kazandı. Kripto para piyasanın değeri, son 24 saatte %0,76 artışla 997,11 milyar dolar civarında bulunuyor. Önde gelen platformlardan Mudrex’in CEO’su ve kurucusu Edul Patel’e göre, Çin’in GSYİH rakamlarına piyasanın olumlu tepki vermesi nedeniyle son 24 saatte Bitcoin’in değeri 21.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Trend devam ederse, Bitcoin uzun vadeli direnç seviyesi olan 21.400 doları aşması bekleniyor. BTC, geçen hafta %23 değer kazandı. Yöneticiye göre,  Ethereum da 1.570 dolar seviyesinin üzerine çıktı, bir sonraki kritik direnç 1.600 olar ve destek ise 1.500 dolar DeFi’deki toplam hacim ise şu anda 3,92 milyar dolar, yani toplam kripto para pazarının 24 saatlik hacminin %8,08’i. Tüm stabilcoinlerin hacmi şu anda 44.07 milyar dolar seviyesinde ve bu, toplam kripto pazarının 24 saatlik hacminin %90.98’ini oluşturuyor. CoinMarketCap’e göre Bitcoin dominance oranı k %41,14 seviyesinde.

‘Bitcoin, Yoluna Devam Edecek’

BuyUcoin CEO’su Shivam Thakral’a göre, kripto para piyasasının 1 trilyon dolara yaklaşması sembolik olarak büyük önem arz ediyor. Bitcoin’in 22.000 dolar seviyesini test ettiğini görmek son heyecan verici ve herhangi bir dirençle karşılaşmadan önce 23.000 dolara ulaşması bekleniyor. Bu nedenle, herhangi bir iflas yada şok yaşanmazsa, BTC yoluna devam edebilir. Solana (SOL) da beklenmedik bir performans gösteriyor. SOL, Sadece 7 günde %44 değer kazandı. Solana’nın FTX krizi sırasında adeta çökmüştü.

Bitcoin, çok sayıda önemli direnç seviyesini aşarak 2023’e güçlü bir başlangıç yaptı. Yatırımcılar, bu seviyelerin Bitcoin’in yükselişini sürdürmesi için bir temel oluşturabileceğini umuyor. Uzmanlara göre, mevcut ralli makroekonomik faktörlerle ilgili olumlu haberlerden sonra ortaya çıktı. Bitcoin fiyatı geçen hafta boyunca artmaya devam ederken, yatırımcılar ABD’den gelen veriler nedeniyle BTC‘nin Şubat ayına girerken tırmanmaya devam edeceğini umuyor.

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