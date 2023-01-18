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Bugün kripto para yatırımcıları için son derece kritik bir gündü ve 16:30’da beklenen ABD verisi açıklandı. Enflasyon istikrarlı biçimde düşüyor ve bunu teyit edecek veriler de düşüşün devam edebileceğini gösteriyor. Biraz önce açıklanan üretici enflasyonu beklenti altında geldi. Peki kripto paralar için boğa sezonu başladı mı?

Kripto Para Boğası Başladı Mı?

Sevinmek için erken ancak bugün gelen üretici enflasyonu da beklenti altı olduğu için Şubat ayındaki toplantıda Fed’in enflasyonun istikrarlı düşüşüne artık ikna olması gerekiyor. Üstelik öncü göstergeler enflasyonda daha fazla düşüşün kapıda olduğunu gösteriyor. Buna göre Fed’in 2023 yılı için belirlediği faiz tavanını %5,1’den yukarı revize etmesine muhtemelen gerek kalmayacak. Elbette bu beklentinin Fed tarafından yapılacak açıklamalarla teyit edilmesi gerekiyor ancak BTC fiyatı beklentiyi fiyatlamaya devam ediyor. Yazı hazırlandığı sırada kral kripto para birimi 21.400 doların üzerinde alıcı buluyordu.

Dolar endeksi (DXY) ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayındaki seviyelerine kadar geriledi. Yazı hazırlandığı sırada DXY aylar sonra ilk defa 101,7 bölgesinde bulunuyordu. Önceki makalelerde 103 altı kapanışların dolarda daha fazla zayıflamayı beraberinde getirebileceğinden bahsetmiştik. Şimdiyse DXY için 100 bölgesinin altındaki kapanışları yakında görebiliriz. Bu durum Bitcoin ve risk piyasaları için son derece iyi.

Kripto Paralar Düşer Mi?

Her şey harika hatta resesyon çığırtkanlığı yapan finans devleri bile tahminlerini yumuşatıyor. Fed yolunda başarıyla ilerliyor ve önümüzdeki 12 ayda faizlerin inmeye başlaması muhtemel. O halde kripto paralar yükselmeli? Elbette yükselmeli fakat kripto piyasasının tek problemi sıkı ekonomi politikası değil ki? Henüz çözülmemiş çok fazla problem var. SEC’in dahil olmasıyla daha da kör düğüme dönen Genesis konusu, yaklaşan regülasyonların riskleri, FTX sonrası devam etmesi muhtemel kripto iflasları ve daha niceleri.

Yani kripto para boğa piyasası başladı demek için henüz çok erken. Bitcoin ve altcoinler yukarıda saydığımız hatta resesyonu da eklememiz gereken liste sebebiyle risk altındadır. Sıkı para politikasının daha da sıkılaştırılmayacağı beklentisiyle piyasa bir nebze yukarı hareket etse de listedeki olumsuzlukların gerçekleşmesi sürpriz düşüşleri de beraberinde getirebilir. Ancak önceki boğa piyasalarını hatırlarsak gerçek yükseliş başladığı sırada henüz o dönemin tüm problemleri ortadan kalkmamıştı. Yani piyasa önden fiyatlamayı sever.