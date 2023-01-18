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Bitcoin (BTC) 21.000 doların üzerindeki yolculuğuna devam ederken, iyimser tablo çizemeye başlayan analistlerin sayısı da artmaya başladı.

Bitcoin, Kanıtladı!

Kripto para piyasası geçen sene hem sektördeki krizler hem de makroekonomik şartlar nedeniyle büyük darbe aldı. ABD’li yatırım şirketi Motley Fool analistlerinden Katie Borckman’a göre, yine de sektörün geleceği konusunda iyimser olmak için somut nedenler var. Bir bütün olarak kripto paralar hala emekleme aşmasında. Bu nedenle yüksek volatilite sorunu zamanla ortadan kalkabilir. Bitcoin‘in geçmişte defalarca kez ölü ilan edildiğine dikkat çeken analist, BTC’nin çöküşlerden kurtulma konusunda iyi bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekiyor. Bitcoin, geçmişte de devasa çöküşlerle karşı karşıya kaldı. Ancak, her yeni dip sonrası BTC ivme kazanmayı başardı. Şu anda Bitcoin, 2021’in sonundaki zirvesinden %70’e yakın düştü. Ancak Bitcoin, 2018’de yıl boyunca %80’den fazla değer kaybetmişti. BTC, Temmuz 2014 ile Ocak 2015 arasında ise %72 düştü.

Diğer yıllarda da zirve noktasından “yalnızca” %30 ila %40 gibi daha küçük düşüşler de yaşadı. Uzmana göre, geçmiş performans gelecekteki rallileri garanti etmese de, Bitcoin’in bu kadar çok çöküşten kurtulabilmesi umut verici. Bitcoin, yüksek volatiliteye ve krizlere rağmen, 2013’ten bu yana hala %30.000’den fazla arttı. Başka hiçbir varlık, özellikle son on yılda bu tür getirilerin yanına bile yaklaşamadı. Doğruyu söylemek gerekirse, Bitcoin’in önümüzdeki 10 yıl içinde aynı getirileri elde etmesi zor olacak. Ancak birçok uzman Bitcoin için büyük beklentileri var ve bazıları önümüzdeki yıllarda 100.000 dolara veya daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini tahmin ediyor. Bunun gerçekten gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şu anda belirsiz, ancak Bitcoin’in geçmişini gösterge olarak alırsak, bu imkansız görünmüyor.

Ethereum: Birçok Neden Var!

Ethereum, zirvesinden yaklaşık %68 düştü, ancak uzaman göre uzun vadede iyimser olmak için birçok neden var. Analiste göre, belki de Ethereum’un en büyük avantajı çeşitliliği. Ethereum, bir kripto para biriminden daha fazlasını sunarken, çok çeşitli uygulamaları barındıran bir akıllı sözleşme ağı konumunda. Ethereum, hem NFT hem de metaverse uygulamaları için en popüler ekosistem konumunda. Ayrıca diğer kripto para birimlerini de barındırabilir.

Örneğin Shiba Inu, Ethereum üzerine kurulmuştur ve açık kaynaklı bir blok zinciri olduğu için geliştiriciler de ağ üzerinde yeni uygulamalar oluşturabilir. 2023’te bu sektörlerin yeniden hareketlenmedi Ethereum‘a yarayacaktır. Ayrıca Merge ve Shangai gibi uygulamalarda orta ve uzun vadede kurumsal yatırımın ETH’ye yönelmesini sağlayacak.