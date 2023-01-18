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Yazı hazırlandığı sırada Fed ve ABD Adalet bakanlığı önemli adımlar attı. Fed üyesi Bullard açıklamalar yapıyor. ABD Adalet Bakanlığı ise yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra kripto paralar için yeni bir duyuru yapacak. Kripto para yatırımcıları önümüzdeki saatlerde ciddi fiyat hareketleri görebilir. Peki yaşanacak gelişmelerin detayları neler? Bullard son ÜFE verisinin ardından neler söyledi?

Küresel Kripto Para Eylem Planı

ABD Adalet Bakanlığı bugün 20:00’da (Türkiye saatiyle) büyük bir uluslararası kripto para birimi uygulama eylemini duyurmayı planlıyor. Bu duyuru kripto paraların fiyatı üzerinde çok büyük etki oluşturabilir. Yaklaşık 1 saat 45 dakika sonra yapılacak duyuruların kripto paralar aleyhine olması halinde Bitcoin fiyatında sert düşüşler görülebilir. Bununla birlikte kriptoyu meşrulaştıran en büyük adımlardan birini de bugün görebiliriz. Bu durumda fiyatta önemli artışlar yaşanabilir.

Basın toplantısı Başsavcı Yardımcısı Lisa Monaco tarafından yönetilecek ve diğer konuşmacılar arasında Adalet Bakanlığı’nın ceza bölümünden Başsavcı Yardımcısı Kennth Polite Jr, New York Doğu Bölgesi’nden ABD Savcısı Breon Peace, FBI Direktör Yardımcısı Brian Turner ve Hazine Bakanlığı Sekreter Yardımcısı Wally Adeyemo yer alacak. Bu toplantı bir dolandırıcılık dosyası konusunda bir duyuruyla da sınırlı olabilir. Bu senaryoda küresel eylem planı beklentisiyle düşen Bitcoin fiyatının hızla yükselmesi muhtemeldir.

Fed Açıklamaları

Fed üyesi Bullard beklenti altı gelen ve Bitcoin fiyatının 21.600 doları aşmasını sağlayan düşük ÜFE verisinin ardından konuştu. Konuşmasının satır başlarında şunları söyledi;

“Çekirdek enflasyon piyasaların düşündüğü kadar yavaşlamadı. Fed %5’e ulaşmak için mümkün olduğunca hızlı hareket etmeli, ardından verilere göre tepki vermelidir. Fed’in faiz oranlarını önden yüklemesi bize iyi hizmet etti. Küresel ekonomik faktörler, Avrupa’nın resesyon risklerinin azalması ve Çin’in yeniden açılmasıyla iyileşti, ancak bu enflasyonu besleyebilir. Daha iyi bir küresel görünüm emtia fiyatlarını yükseltebilir. Mevcut faiz oranı olması gerektiği kadar kısıtlayıcı değil en az %5 olmalı. Enflasyon bu yıl büyük olasılıkla düşecek ancak finansal piyasaların beklediği kadar hızlı olmayacak. Bilanço küçülme şimdilik iyi gidiyor faizleri artırmayı bıraktıktan sonra da bilanço küçültmeye devam edeceğiz.”

Bullard tarafından yapılan açıklamalar son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatıyla birlikte düşünülmelidir. Enerji maliyetinin yeniden artmaya başlaması ABD enflasyonu için erken sevinilmemesi gerektiğini de gösteriyor.