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Rocket Pool (RPL) Coin Nasıl Alınır?        

19:00
18 Ocak 2023
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Rocket Pool, merkezi olmayan bir ETH likit stake türev sağlayıcısıdır. Rocket Pool, akıllı düğüm operatörlerini stake edenlerle eşleştirerek ETH’yi stake etmek üzere bir havuzda toplar ve daha sonra stake edilen tokenlarının likiditesini ve kontrolünü korumak için rETH’yi stake edenlere iade eder. RPL, yardımcı program ve yönetişim tokenıdır ve bir node operatörü olmak için gereklidir.

Rocket Pool (RPL) Nedir?

Rocket Pool, 2016 yılının sonlarında Rocket Pool’u tasarlamaya başlayan bilgisayar bilimleri geçmişine sahip kıdemli bir geliştirici olan David Rugendyke tarafından başlatıldı. Kendisi, geliştirme ekiplerini yönetme ve mentorluk yapma, uygulama mimarisi tasarlama ve devlet ve finansal hizmetler için heyecan verici dijital ürünler sunma konusunda 18 yılı aşkın ticari deneyime sahip bir yönetici olan Genel Müdür Darren Langley tarafından desteklenmektedir. Ekip, toplam 40 yıllık deneyime sahip üç blockchain ve Solidity mühendisi tarafından tamamlanmaktadır.

Rocket Pool likit staking sağlar, yani kullanıcılar vergilendirilebilir bir olay olan stake edilmiş teminatlarını yeniden düzenlemek yerine artan döviz kurundan yararlanırlar. Ayrıca, Rocket Pool akıllı düğümler sunar: Herkesin ağında bir düğüm çalıştırmasına izin veren özel bir düğüm yazılımı. Kötü düğümlerden kaynaklanan kayıpların ağ genelinde sosyalleştirilmesiyle, kullanıcılar cezalarla karşılaşma risklerini en aza indirir. Bu, havuzun açık kaynaklı ve denetlenen akıllı sözleşmeleri tarafından desteklenir; bu sözleşmeler tamamen gözetimsiz stake etmeyi ve maksimum düzeyde merkeziyetsizliği garanti eder.

RPL Coin Nereden Alınır?

RPL Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir. RPL Coin; Binance platformunda RPL/BTC, RPL/USDT ve RPL/BUSD paritelerinde işlem görüyor. RPL Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 37 dolardan alım satım işlemi görüyor.

RPL satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de RPL Coin satın alabilirsiniz. RPL/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. RPL/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından RPL Al emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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