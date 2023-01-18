Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Son Söz Söylendi! Tecrübeli 8 Analistten Kritik Açıklamalar: Bitcoin Bunu Yapacak!

Kripto para piyasası toparlanmaya devam ederken, önde gelen 8 uzman Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı.
20:15
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası toparlanmaya devam ederken, önde gelen 8 uzman Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

‘Henüz Teyit Edilmedi’

Bitcoin, son 24 saatte %0,6 yükseldi ve an itibariyle 21.232 dolardan işlem görüyor. BTC, geçen hafta %20’den fazla değer kazandı. Bitcoin, ABD’den gelen veriler sonrasında değer kazanırken, bir sonraki hamlesi merak ediliyor.  IG Kuzey Amerika CEO’su JJ Kinahan CoinDesk TV”ye verdiği bir röportajda Bitcoin’in FTX krizi öncesi seviyelere gelerek büyük bir başarıya imza attığına dikkat çekti. Uzmana göre, büyük bir iflas ya da kaosun ortaya çıkmaması durumunda, Bitcoin yükselmeye devam edebilir.  AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam, BTC‘yi 20.000 doların üzerinde görmenin “cesaret verici” olmasına rağmen sektörün hala riskten  çıkmadığını” vurguladı. Uzmana göre, BTC fiyatının kesinlikle 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Ancak böylesi bir senaryoda boğa döngüsünden bahsedebiliriz.

Sektördeki önemli firmalar, FTX krizinin etkisinden dolayı baskı altında kalmaya devam ediyor. Bunlardan biri, bu sabah erken saatlerde Genesis’te yaşanan zorluklar nedeniyle temettüleri askıya alacağını açıklayan Digital Currency Group. Şirketin CEO’su Barry Silbert, hissedarlara yaptığı açıklamada, “Mevcut piyasa ortamına yanıt olarak DCG, hissedarlara Salı günü yazdığı bir mektupta belirttiği gibi, işletme giderlerini azaltarak ve likiditeyi koruyarak bilançomuzu güçlendirmeye odaklandı” dedi. mektup ‘CoinDesk’ tarafından da yayımlandı.

Farklı Görüşler!

FTX krizinin sona erdiğine dikkat çeken Fundstrat analisti Sean Farrell, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti. Farrell’a göre, Bitcoin makroekonomik şartlara bağlı olarak yükselmeye devam edebilir. Sektörde Smart Contractor olarak bilinen analist de Bitcoin‘de dip seviyenin görüldüğünü vurguladı. Geçmiş ayı döngülerine atıfta bulunan uzman, Bitcoin konusunda iyimser bir tablo çiziyor. Diğer bir analist Rekt Capital, mevcut BTC haftalık mumunun, yeni bir boğa piyasasını onaylayan Nisan 2019 haftalık mumuna çok benzediğini belirtti.

Rekt Capital, Bitcoin’in halving döngüsünün analizine dayanarak 2023’te daha yüksek seviyeler bekliyor.  2016’dan beri bir trader olan Crypto Lemon, Bitcoin’in ara sıra düzeltmeler yaşasa da artmaya devam edeceğini iddia etti.  Önde gelen platform CryptoQuant ise PNL endeksine ve ayı/boğa piyasası döngüsü göstergesine göre, Bitcoin’in henüz dibi görmediğini kabul ediyor. Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, teknik aşırı alım göstergelerinin henüz dipte olmadığımızı gösterdiğini söylüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Bitcoin’de Rekorun Kırılmasına 1 Gün Kaldı! 19 Ocak’ta Bu Veriler Her Şeyi Belirleyecek!
Bitcoin’de Rekorun Kırılmasına 1 Gün Kaldı! 19 Ocak’ta Bu Veriler Her Şeyi Belirleyecek!
Uyuyan Dev Uyanacak! ABD’li Yatırım Şirketinden Kritik Bitcoin ve Ethereum Yorumu: Bunu Bekliyoruz!
Uyuyan Dev Uyanacak! ABD’li Yatırım Şirketinden Kritik Bitcoin ve Ethereum Yorumu: Bunu Bekliyoruz!
Belirsizlik Devam Ediyor! Dünyaca Ünlü 2 CEO’dan Kritik Bitcoin Yorumu: Sıradaki Senaryo!
Belirsizlik Devam Ediyor! Dünyaca Ünlü 2 CEO’dan Kritik Bitcoin Yorumu: Sıradaki Senaryo!
Teknoloji Konuşuyor! Yapay Zekadan Heyecan Yaratan Yıl Sonu ve 2030 Bitcoin Tahmini: Hazır Olun!
Teknoloji Konuşuyor! Yapay Zekadan Heyecan Yaratan Yıl Sonu ve 2030 Bitcoin Tahmini: Hazır Olun!
Yine O İsim! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bitcoin Buraya Gidecek!
Yine O İsim! Birçok Kez Bilen Analist Yatırımcıya Seslendi: Bitcoin Buraya Gidecek!
ABD Bunu Konuşuyor! Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Bitcoin’de Çılgın İddia: Yok Artık!
ABD Bunu Konuşuyor! Kulaklarınıza İnanamayacaksınız! Bitcoin’de Çılgın İddia: Yok Artık!
Tarih Yanılmıyor! Sadece 4 Gün Kaldı! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Yeniden Düşecek!
Tarih Yanılmıyor! Sadece 4 Gün Kaldı! Uzmanlar Uyardı: Bitcoin Yeniden Düşecek!
Sonunda! Bu Rapor Tüm Hikayeyi Anlatıyor! Uzmanlar Teyit Etti: İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Sonunda! Bu Rapor Tüm Hikayeyi Anlatıyor! Uzmanlar Teyit Etti: İşte Bitcoin’de Olacaklar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023