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Kripto para piyasası toparlanmaya devam ederken, önde gelen 8 uzman Bitcoin (BTC) fiyatına dair görüşlerini paylaştı.

‘Henüz Teyit Edilmedi’

Bitcoin, son 24 saatte %0,6 yükseldi ve an itibariyle 21.232 dolardan işlem görüyor. BTC, geçen hafta %20’den fazla değer kazandı. Bitcoin, ABD’den gelen veriler sonrasında değer kazanırken, bir sonraki hamlesi merak ediliyor. IG Kuzey Amerika CEO’su JJ Kinahan CoinDesk TV”ye verdiği bir röportajda Bitcoin’in FTX krizi öncesi seviyelere gelerek büyük bir başarıya imza attığına dikkat çekti. Uzmana göre, büyük bir iflas ya da kaosun ortaya çıkmaması durumunda, Bitcoin yükselmeye devam edebilir. AvaTrade’in baş piyasa analisti Naeem Aslam, BTC‘yi 20.000 doların üzerinde görmenin “cesaret verici” olmasına rağmen sektörün hala riskten çıkmadığını” vurguladı. Uzmana göre, BTC fiyatının kesinlikle 30.000 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerekiyor. Ancak böylesi bir senaryoda boğa döngüsünden bahsedebiliriz.

Sektördeki önemli firmalar, FTX krizinin etkisinden dolayı baskı altında kalmaya devam ediyor. Bunlardan biri, bu sabah erken saatlerde Genesis’te yaşanan zorluklar nedeniyle temettüleri askıya alacağını açıklayan Digital Currency Group. Şirketin CEO’su Barry Silbert, hissedarlara yaptığı açıklamada, “Mevcut piyasa ortamına yanıt olarak DCG, hissedarlara Salı günü yazdığı bir mektupta belirttiği gibi, işletme giderlerini azaltarak ve likiditeyi koruyarak bilançomuzu güçlendirmeye odaklandı” dedi. mektup ‘CoinDesk’ tarafından da yayımlandı.

Farklı Görüşler!

FTX krizinin sona erdiğine dikkat çeken Fundstrat analisti Sean Farrell, Bitcoin’de dip seviyenin görüldüğünü iddia etti. Farrell’a göre, Bitcoin makroekonomik şartlara bağlı olarak yükselmeye devam edebilir. Sektörde Smart Contractor olarak bilinen analist de Bitcoin‘de dip seviyenin görüldüğünü vurguladı. Geçmiş ayı döngülerine atıfta bulunan uzman, Bitcoin konusunda iyimser bir tablo çiziyor. Diğer bir analist Rekt Capital, mevcut BTC haftalık mumunun, yeni bir boğa piyasasını onaylayan Nisan 2019 haftalık mumuna çok benzediğini belirtti.

Rekt Capital, Bitcoin’in halving döngüsünün analizine dayanarak 2023’te daha yüksek seviyeler bekliyor. 2016’dan beri bir trader olan Crypto Lemon, Bitcoin’in ara sıra düzeltmeler yaşasa da artmaya devam edeceğini iddia etti. Önde gelen platform CryptoQuant ise PNL endeksine ve ayı/boğa piyasası döngüsü göstergesine göre, Bitcoin’in henüz dibi görmediğini kabul ediyor. Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, teknik aşırı alım göstergelerinin henüz dipte olmadığımızı gösterdiğini söylüyor.