Coinbase yeni bir coin'i listeleyeceğini duyurdu. Genel olarak Coinbase listelemeleri ardından yaşanan gelişmeler kendini tekrar etmiş gibi görünüyor.

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Coinbase Borsa’sı 2021 yılının Kasım ayında yol haritasına eklediğini duyurduğu ünlü altcoin’i listeleneceğini geçtiğimiz dakikalarda bir tweet ile açıkladı. Genel olarak Coinbase’de listelemeler ne zaman gerçekleşse bahsi geçen altcoin’lerde hızlı hareketler görüyoruz. Coinbase bir altcoin hakkında bilgi paylaştığında fiyat grafiklerinde genel olarak uzun, büyük yeşil mumlar oluşuyor. Aynı durum bu altcoin için de yaşanmış gibi görünüyor.

Hangi Altcoin’ler Listeleniyor?

Biraz önce yapılan açıklamaya göre Coinbase, daha önce yol haritasına eklediğini duyurduğu Kava (KAVA) için listeleme yapacağını konu ile ilgili bir tweet paylaşarak duyurdu. Hemen ardından altcoin’de gözle görülür bir yükseliş yaşandı.

Yapılan açıklamaya göre altcoin 19 Ocak Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00’da borsada listelenmiş olacak. Diğer yandan altcoin için yeterli arzı sağlandıktan sonra USD işlem çiftinde alım satımın aşamalı olarak başlayacağı duyuruldu.

Altcoin’de Son Fiyat Durumu Nedir?

Coinbase tarafından yapılan listeleme haberleri sonrasında genel olarak fiyatlarda büyük hareketler görüyoruz. Listeleme haberi öncesinde Kava fiyatı 0.90 dolar seviyelerinde işlem görürken haber sonrasında uzun bir yeşil mum oluşturarak kendisini alıcıların da desteğiyle 0.98 seviyelerine taşıdı ve 1 dolar sınırına geldi.

Bitcoin fiyatı ise Amerika’da yapılan son açıklamaların ardından 21.000 dolar seviyesinin altına kadar geri çekildi. Biraz önce Genesis ile ilgili paylaşılan bilgilere göre ise şirketin iflas başvurusu üzerinde çalışmalar yaptığı iletildi. Bu durumun piyasa ve doğal olarak Kava üzerinde de etkileri olabilir. Tüm bu yaşananlara rağmen Coinbase listeleme haberinin getirdiği fiyat artışı hareketlerinden bu altcoin’in daha fazla faydalandığını görebiliriz.

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