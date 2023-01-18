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Binance’i Bekleyen Büyük Tehlike! BNB İçin Tamam Mı Devam Mı? Bu Seviyeye Düşmemeli!

Dünyanın en büyük borsası Binance'in göz bebeği BNB Coin için işler 2023'te karmaşık başladı. Dalgalı hareketin sonu nereye varacak?
23:00
18 Ocak 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 4 Dakika

Binance Coin (BNB) fiyatı düzeltici bir yapıyı tamamladı ve Kasım 2021’deki en yüksek seviyesi olan 398 dolara doğru ilerliyor.

Federal savcılar, hedge fonlara yönelik bir soruşturmanın parçası olarak Binance borsasını inceliyor. Buna ek olarak, FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried, FTX’in çöküşünden Binance’i sorumlu tuttu ve Binance CEO’sunun çöküşü hızlandırdığını belirtti.

Uzun Vadeli Geri Kazanımı

Bazı olumlu Binance haberlerinde, borsa, kurumsal yatırımcıların borsada kaldıraç kullanarak destek varlıklarını depolamalarına olanak tanıyan bir kripto yerleşim çözümü olan Binance Mirror’ı resmen başlattı. Bu, Binance’in kurumsal yatırımcıları yatıştırma yolunda attığı büyük bir adım olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, 17 Ocak’ta tamamlanan 22. yakımla birlikte BNB yakımı hala devam ediyor. Toplamda 2.064.494 BNB coin yakıldı ve bunların değeri 575 milyon dolar oldu. Haftalık zaman diliminde yapılan teknik analiz, Binance Coin fiyatının Mayıs 2021’de (yeşil daire) 250 dolarlık yatay destek alanının altına indikten sonra bu alanı geri aldığını gösteriyor. Daha sonra, düşmeden önce 398 dolar gibi yüksek bir seviyeye ulaşarak uzun bir üst fitil oluşturdu ve 360 dolarlık alanı direnç olarak doğruladı.

O zamandan bu yana Binance Coin fiyatı bu aralıkta konsolide oldu. Devam eden yukarı yönlü hareket, yükseliş işareti olarak kabul edilen Mayıs 2021 dip seviyelerine kıyasla daha yüksek bir dip seviyesi yarattı. Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana devam eden aşağı yönlü hareketin sona erebileceğini gösteren ilk işaret.

Ayrıca, haftalık RSI alçalan direnç çizgisini kırarak 50’nin üzerine çıktığı için yükseliş eğiliminde. Bu da BNB fiyatının 360 dolarlık yüksek aralığa doğru ilerleme olasılığını destekliyor. Haftalık 250 doların altında bir kapanış, bu yükseliş görünümünü geçersiz kılabilir ve BNB fiyatını 200 dolara doğru düşürebilir.

Binance Coin Fiyat Dalgası Sayımı

8 Kasım’dan 16 Aralık’a kadar olan düşüş neredeyse bir A-B-C düzeltici yapısı olarak tanımlanabilir. Üç dalgalı bir yapı olarak görülüyor, A:C dalgaları 1:0,618 oranına sahip. 0,786 Fib geri çekilme destek seviyesinde (beyaz) sona ermiş görünüyor. Sonuç olarak, tüm işaretler bunun tamamlanmış bir A-B-C yapısı (siyah) olduğunu gösteriyor.

Bu doğruysa, gelecekteki Binance Coin fiyat hareketi için iki olasılık bulunuyor. Her ikisi de, son 24 saatteki hafif düşüşe rağmen, yükseliş eğiliminin kısa vadede devam edeceğini gösteriyor.

Yükseliş senaryosu, BNB fiyatının yeni bir beş dalgalı yukarı yönlü harekete (kırmızı) başladığını gösteriyor. Şu anda üçüncü dalgada ve sonunda 400 doların üzerini hedefleyebilir. Birinci dalganın en yüksek seviyesi olan 255 doların (kırmızı çizgi) altına düşülmesi bu potansiyel taslağı geçersiz kılar.

Düşüş senaryosu, BNB fiyatının hala büyük bir A-B-C düzeltici yapıda (beyaz) olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, ilk düşüş daha önce özetlendiği gibi üç dalgalı bir yapı olduğundan, BNB fiyatının düşmeden önce en az 372 dolara ulaşması beklenilebilir. Bu nedenle, Binance Coin fiyatı oraya ulaştığında verilecek tepki muhtemelen gelecekteki eğilimin yönünü belirleyecek.

Sonuç olarak, Binance Coin fiyat eğilimi hala belirsiz olsa da, 370 dolara doğru bir artış en olası kısa vadeli sonuç olarak düşünülebilir. 255 doların altına düşülmesi bu kısa vadeli yükseliş görünümünü geçersiz kılabilir. Bu durumda, Binance Coin fiyatının 200 dolara doğru düşmesi beklenilebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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