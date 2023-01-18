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Kripto paralarda düşük volatilitenin yatırımcıları bezdirdiği günler artık geride kaldı. Artık aşırı volatilite zamanı geldi. Bitcoin’in 16.800 dolar bölgesinde sabitlendiği günler birçok yatırımcı için en az düşüşler kadar acı vericiydi. Şimdi Bitcoin fiyatı sadece birkaç 15 dakikalık mumda 1000 doların üzerinde hareketler yapıyor. Bu iyi mi? Günlük trade yapanlar için harika bir ortam.

Bitcoin Fiyat Yorumu

Satoshi Nakamoto’nun dünyaya mirası bugün 21.650 dolara ulaştıktan sonra hızlı bir düşüş yaşadı. ABD hisse senedi piyasalarının pozitif açılmasıyla fiyat günlük zirvesine ulaşırken ardından gelen ABD Adalet Bakanlığı duyurusu 20.400 dolara kadar erimeye neden oldu. Neyse ki duyurunun içi boş çıktı ve toplantı henüz başlamadan BTC fiyatı yeniden 21.000 doları hedefledi ve toplantı başladıktan sonra bu bölgeyi geçti. Ardından Bloomberg’in “Genesis iflasını bu hafta duyurabilir” haberi geldi ve fiyat yazı hazırlandığı sırada bu gelişmeyle 21.000 doların altında kapanışlar yapıyor. Sadece son 5 saatin kısa özeti bile bu kadar uzun. Yani volatilitenin yüksek olduğu günlere hoş geldiniz. Gündüze dönerse 16:30’da ABD ÜFE verisi açıklandı ve beklentinin altındaydı bu da kripto paralar için harika bir gelişme gelişmeydi. Dolar endeksi 2022 Mayıs seviyelerine kadar düştü.

Peki bundan sonra Bitcoin fiyatı ne olacak? Yükseliş sürecek mi? Bitcoin dün ve bugün 21.480 dolarlık direnç seviyesinin üzerine çıktı ancak boğalar bölgeyi koruyamadı. Genel direncin üzerinde devam edememesi kısa vadeli yatırımcıların kar rezervasyonu yapmasına neden olabilir. Bu da BTC fiyatının en güçlü desteklerden biri olan 19.489 dolara kadar geri çekilmesi anlamına gelir. Eğer fiyat yeniden 21.000 dolar üzerinde kapanışlar yaparsa düşüşler yatırımcıyı korkutmadı demektir. Bu senaryoda 21.480 dolar direnci destek olarak korunur ve 25.00 dolara yolculuk başlar. Peki Genesis bu hafta iflasını resmen ilan edecek “deniliyorken” bu olur mu? Daha önce Genesis, DCG ve Grayscale hakkında uzun uzun yazmıştık bu yüzden yaşanabilecek çöküşün ne denli büyük olacağını tekrar anlatmayacağım. Ancak yine de Genesis iflas beklentisiyle fiyatın düşmeye devam etme ihtimali göz ardı edilmemeli, belki de stop noktaları önümüzdeki saatler için çok daha titizlikle ayarlanmalıdır?

BNB, ADA ve MATIC Coin Yorum

Binance Coin (BNB) 4 gün önce 318 dolarlık direnç bölgesinden geri dönüşünü başlattı. Bugün ise yukarıda detaylarını açıkladığımız BTC düşüşüyle 280 dolarlık desteğe düştü. Alıcılar bu düşük seviyeyi şimdilik alım fırsatı olarak değerlendirmişe benziyor. Fiyat eğer 280 dolar desteğinin altına sarkarsa 250 dolar ile 238 dolar arasında bir noktada destek arayacak. Tersi senaryoda 318 dolar direnci üzerindeki kapanışlar fiyatın 400 dolara kadar yükselmesini sağlayabilir.

Geçen sene ağ güncellemelerinin desteğini ADA Coin yatırımcıları fazlasıyla hissetti. Ancak bir süredir heyecan zayıfladı ve ADA Coin önemli ölçüde eridi. Popüler altcoin kısa vadede yükseliş kurulumu oluşturuyor eğer 0,37 dolar üzeri kapanışlar gelirse 0,44 ve 0,5 dolar hedefleri ziyaret edilebilir. Ancak yukarıda Bitcoin’in daha fazla düşebileceğinden bahsetmiştik. Eğer bu gerçekleşirse ADA Coin 0,33 dolar altına 0,31 dolarlık desteğe sarkabilir.

MATIC Coin yaptığı devasa anlaşmalar sayesinde BTC karşısında önemli kazanımlar elde etti. Boğalar şimdilik 1,05 dolarlık direnç üzerinde kapanışlar yapamıyor. Eğer mevcut düşüş devam ederse 0,9 desteği ziyaret edilebilir. Tabandaki destek 0,69 dolar seviyesinde ve Bitcoin’in 19.489 dolardaki desteği kaybettiği senaryoda bu bölge uzun vadeli alıcılar için fırsat gibi görünebilir.

LTC ve AVAX Coin Yorum

Litecoin (LTC) için yaklaşan halving iyi bir fiyat katalizörü olmaya devam ediyor. Ağustos ayına kadar 150 dolar hedefi eğer büyük bir kripto çöküşü olmazsa gerçekleşebilir. Ancak kısa vadede 91 dolar seviyesindeki satıcılar yükselişin önünü kesti. Bitcoin’in durumu göz önüne alındığında fiyat 80 dolara gerileyebilir. Bu bölgenin kaybedilmesi halinde 75 ve 65 dolarlar dip destek olarak test edilecektir.

AVAX Coin büyük yükseliş başlarken gelen AWS haberiyle iyi kazanç getirdi. Ancak sürekli yükseliş olmaz. Ayılar 18,54 dolar seviyesindeki satışlarıyla fiyatı aşağıda tutmayı başardı. Aşırı alım bölgesindeki RSI ve Bitcoin’in durumu bir düşüşün olası olduğunu gösteriyor. Fiyat düşer ve 15,50 dolar seviyesinin altına inerse 14 dolar bölgesinin ziyaret edilmesi muhtemeldir. Tersi senaryoda direnç üstü kapanışlar fiyatın 20,63 dolar seviyesini aşmasını sağlayabilir.