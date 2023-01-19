Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, bir altcoin için daha delist kararı aldı. İşte Binance'ın hedefindeki o altcoin.

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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, delist’lerine (listeden çıkarma) devam ediyor. Kripto para borsası bir altcoin’i daha listeden çıkaracağını duyurdu. Binance’ın listeden çıkaracağını belirttiği son altcoin ise Beam (BEAM) oldu.

BEAM Listeden Çıkarılıyor

Kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda Beam ağının yerel varlığını listeden çıkaracağını açıkladı. Borsadan yapılan açıklamada Beam ağı ile aynı adı taşıyan BEAM’in 26 Ocak’ta TSİ 12.00’da listeden çıkarılacağı ve alım satım işlemlerinin sonlandırılacağı belirtildi. Kararla birlikte BEAM/USDT işlem çifti borsadan kaldırılacak. 27 Ocak TSİ 04.00’dan sonra BEAM para yatırma işlemleri gerçekleştirilmeyecek. Para çekme işlemleri ise 25 Nisan TSİ 04.00’a kadar devam edecek.

Binance’ın listesinden çıkaracağını duyurmasının ardından BEAM fiyatı sert şekilde düştü. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre en büyük 689’ncu altcoin olan BEAM, son 24 saatte yüzde 30’un üzerinde düşüşle 0,08408 dolara kadar geriledi.

Bir Coin ya da Token Neye Göre Listeden Çıkarılıyor?

Binance, listelediği her kripto parayı beklediği yüksek standartları karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak gözden geçirdiğini, bir coin ya da token’ın artık bu standartları karşılamadığının tespit edilmesi halinde listeden çıkartıldığını belirtiyor.

Bu strateji ile kullanıcılarını koruduğunu belirten kripto para borsası bir coin ya da token’ı listeden çıkarma kararı verirken çeşitli faktörleri göz önünde bulundurduğunun altını çizerken bu faktörlere örnek olarak şunları sıralıyor: