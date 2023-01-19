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Binance Duyurdu: Bu 5 Altcoin İçin 13 İşlem Çiftinin Fişi Çekilecek!

Kripto para borsası Binance, 5 altcoin için belirli işlem çiftlerinin çapraz marjin ve izole marjinden kaldırılacağını duyurdu.
10:32
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dev kripto para borsası Binance, 5 altcoin için belirli işlem çiftlerinin çapraz marjin ve izole marjinden kaldırılacağını duyurdu. İşte kripto para borsasının kaldıracağını duyurdu işlem çiftleri.

5 Altcoin İçin 13 İşlem Çifti Kaldırılacak

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, yaptığı son dakika duyurusu ile 5 altcoin için 13 işlem çiftinin listeden kaldırılacağını duyurdu. Binance’ın belirli işlem çiftlerinin kaldıracağını duyurduğu altcoin’ler NEXO, POLS, QUICK, TOMO ve ALCX oldu.

Kripto para borsası, aldığı kararla birlikte NEXO, POLS, QUICK, TOMO ve ALCX için çapraz marjin ve izole marjinden aşağıdaki işlem çiftlerini kaldıracağını belirtti:

  • Çapraz marjinden kaldırılacak işlem çiftleri: NEXO/BUSD, NEXO/USDT, POLS/BTC, POLS/BUSD, POLS/USDT, QUICK/BTC, QUICK/BUSD, QUICK/USDT
  • İzole marjinden kaldırılacak işlem çiftleri: ALCX/BTC, NEXO/BUSD, NEXO/USDT, POLS/BTC, TOMO/BTC

Söz konusu işlem çiftlerinin borç alınabilir varlıklar olarak kaldırılması için 23 Ocak’ta TSİ 09.00 işaret edildi. Bu tarihten sonra işlem çiftleri çapraz marjin ve izole marjinde borç alınabilir varlıklar olarak kullanılamayacak.

Binance, listelediği her kripto parayı, beklediği yüksek standart seviyesini karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için düzenli olarak gözden geçirdiğini, bir coin ya da token’ın artık bu standartları karşılamadığının tespit edilmesi halinde ise delist edildiği (listeden çıkarıldığı) veya belirli işlem çiftlerinin listeden kaldırıldığını belirtti.

BEAM’i Delist Edeceğini Duyurmuştu

Kripto para borsası Binance, 5 altcoin için 13 işlem çiftini kaldırma duyurusundan hemen önce, bugün erken saatlerde Beam‘i (BEAM) listeden çıkaracağını duyurmuştu. Yapılan duyuruda altcoin’in 26 Ocak’ta TSİ 12.00’da listeden çıkarılacağı belirtildi.

Binance’ın listeden çıkarma kararını duyurmasıyla birlikte Beam ağı ile aynı adı taşıyan BEAM ağır bir darbe aldı ve dakikalar içinde yüzde 30’un üzerinde düştü. Bu, kripto para para borsalarının listeden çıkarma veya kaldırma duyurularının dikkatle takip edilmesi gerektiğini gösteriyor.

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