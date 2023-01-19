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Bitcoin (BTC) uzun zamandır içinde bulunduğu kısır döngüden kurtulurken, önde gelen bir indikatör yeni olası yeni zirveyi açıkladı.

Elliott Dalga Teorisi: 161.000 Dolar!

Bitcoin 20.000 doların üzerinde kalmaya çalışırken, uzmanlar rallinin sürdürülebilirliği konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bu süreçte, uzmanlar yapay zeka, çeşitli indikatörler ve teorilerden de faydalanıyor. Elliott Dalga Teorisi, bir sonraki döngünün muhtemelen birçok kişinin düşündüğünden çok daha erken geleceğine dikkat çekiyor. İndikatöre göre, Bitcoin bir sonraki zirvesinde 161.800 dolara ulaşabilir. Yatırım ve teknik analiz konularında en çok kullanılan prensiplerden biri Elliot Dalga Teorisi, son zamanlarda Bitcoin için başarılı tahminler ortaya koydu. Alınan sonuçlar dalgalar halinde gözlemlendiğinden dolayı Elliot Dalga Teorisi ismini almıştır.

Trader’lar, nerede ve ne zaman alım satım yapılacağına karar vermek için genellikle Fibonacci düzeltmelerini ve uzantılarını kullanır. Kritik teori, adını onu popülerleştiren ünlü İtalyan matematikçiden alsa da, kullanımı MÖ 200 yılına kadar Hint matematiğine kadar uzanıyor. Basitçe söylemek gerekirse, teori matematiğin tarihi kadar eski. Ralph Nelson Elliott, 1930’larda Elliott Wave Theory’yi geliştirdi. Kritik indikatör, çalışma, Bitcoin’de de sık sık uygulanmaya başlandı.

Analist, Teyit Etti!

Elliott Dalga Teorisi, piyasa döngülerinin beş ana dalga halinde hareket ettiğine inanıyor; birinci, üçüncü ve beşinci dalgalar trendle birlikte hareket ediyor ve ikinci ve dördüncü dalgalar, düzeltici aşamalar olarak ona karşı hareket ediyor. Önde gelen analistlerden Tony “The Bull”, Bitcoin’deki her dalga sayısını adım adım inceliyor ve fiyat hareketinin nasıl gelişebileceğini açıklamak için Elliott Wave örneklerini kullanıyor. Uzmana göre, BTC‘nin döngüsel doğasını incelediğimizde, 2015’ten bu yana mükemmele yakın bir uyum var. Bu nedenle, bu seviye mümkün.

Uzmanlar 2023’te daha geniş bir benimsenme ve makroekonomik faktörlerin iyileşmesi nedeniyle BTC’nin değer kazanacağını iddia ediyor. Daha uzun vadeli tahminler söz konusu olduğunda, yani 2030’a gelindiğinde, ChatGPT, yüksek piyasa volatilitesi ve hükümet düzenlemelerini gerekçe göstererek herhangi bir kesin rakam vermedi, ancak “Bitcoin muhtemelen daha geniş çapta kabul görecek ve değeri artmaya devam edecek. ” ifadesini kullandı. Uzmanlara göre, Bitcoin‘in yeni zirvelere ulaşması için Fed’in mevcut para politikasından geri adım atması gerekiyor.