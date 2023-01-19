Kripto para piyasası zor bir ayı döngüsünden geçerken, önde gelen borsalardan Binance da güncellemelerine devam ediyor.

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Kripto para piyasası zor bir ayı döngüsünden geçerken, önde gelen borsalardan Binance da güncellemelerine devam ediyor.

Binance, NFT Basma Kurallarını Güncelledi!

Binance müşterilerden aldıkları geri bildirimler doğrultusunda düşük kaliteli NFT’lerin oluşturulmasını ve bu özelliğin kötüye kullanılmasını önlemek için NFT Basma kurallarını güncelleyeceğini açıkladı. Yeni kurala göre, Binance NFT’de en az iki takipçisi olan tüm doğrulanmış kullanıcılar günde yalnızca beş adede kadar NFT basabilecekler. Ayrıca Binance NFT, beklenen yüksek standardı karşılamaya devam ettiğinden emin olmak için listelenen NFT koleksiyonlarını periyodik olarak inceleyeceğini bildirdi.

Bir NFT koleksiyonu borsanın beklediği standardı karşılamıyorsa, Binance NFT daha derinlemesine bir inceleme yapabilir ve potansiyel olarak NFT koleksiyonunu Binance NFT Marketplace’ten kaldırabilir. Borsa bu uygulamayı kullanıcıları en iyi şekilde korunmasına yardımcı olacağını vurguladı. Binance, en son incelemelerine dayanarak, 02. 01. 2023 TSİ 04:00 itibarıyla Binance NFT Marketplace’te aşağıdaki kriterlerde olan NFT koleksiyonlarının ticaretini durdurmaya karar verdiğini açıkladı: