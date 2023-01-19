En büyükleri hangileri? En fazla altcoin hangi kripto para borsasında bulunuyor? 10 popüler borsanın kapsamlı incelemesi.

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Kripto para yatırımcıları kullanımı daha basit olduğu için halen ağırlıklı olarak merkezi kripto para borsalarını tercih ediyor. Özellikle kripto paralarla yeni tanışanlar basit KYC doğrulamalarını tamamladıktan sonra kolayca merkezi borsalarda yatırım yapabiliyor. Peki en büyük 10 kripto para borsasında kaç altcoin var? Hacim bakımından en iyileri hangileri?

En İyi Kripto Para Borsaları

Elbette bu iyilik/büyüklük farklı açılardan ele alınmalı. Örneğin likiditeyi önemseyen yatırımcılar en fazla işlem hacminin olduğu borsaları tercih ederken bazılar en fazla altcoinin listelendiği platformların daha iyi olduğunu düşünüyor. Özellikle piyasa değer düşük ve yüksek kazanç vadeden altcoinleri en fazla altcoini listeleyen platformlarda bulabilirsiniz. Şimdi listeledikleri altcoin sayısını baz alarak kripto para borsalarını inceleyelim.

Gate

Bu borsada listelenmiş altcoin sayısı 1578 adettir. 24 saatlik işlem hacmi ise 652 milyon dolar yani Binance ve diğer borsalara göre oldukça düşük miktarda likiditeye sahipler. Fakat fiyatı düşük potansiyeli yüksek bazı altcoinleri Gate borsasında bulabilirsiniz. Örneğin 2021 yılının Nisan ayında SHIB almak için bu borsayı kullanmanız gerekiyordu ve SHIB o günlerde 8 sıfırlı fiyatıyla az sayıda yatırımcının farkında olduğu bir mücevherdi.

MEXC

Yine hacim bakımından düşük ancak listelediği altcoin sayısı bakımdan büyük borsalardan biri MEXC’dir. Burada toplam 1483 adet altcoin işlem görüyor. Günlük işlem hacmi yaklaşık 2 milyar dolar civarındadır. Kümülatif işlem hacminin 60 milyar olduğunu düşünürsek pek de düşük bir rakam değil. MEXC kripto para borsası haftalık yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

KuCoin

Geçtiğimiz yıl CZ’nin gazabına uğrayan borsalardan biri ve mini bankrun sürecinde işi iyi yönettiler. KuCoin borsası da toplamda 786 altcoin listeledi. Bu borsanın işlem hacmi 870 milyon dolardır. Haftalık bazda 1,5 milyon ziyaretçi bu borsaya uğruyor.

Huobi

Justin Sun’ın satın aldığı ve Pi Token listelemesiyle tepkileri üzerine çeken Huobi borsasında ise 584 altcoin işlem görüyor.

Binance

Hacim bakımından tüm borsalardan daha güçlü olan Binance borsasına bakalım. Binance borsasında toplam 384 altcoinle işlem yapılabiliyor. 1634 farklı parite bulunuyor ve günlük işlem hacmi 20 milyar doların üzerinde. EUR, TRY ve daha birçok fiat para birimiyle de işlem yapılabiliyor.

OKX

Özellikle vadeli işlemler tarafından OKX borsasının popülerliği FTX çöküşünün ardından arttı. Spot piyasalarında 357 farklı altcoinle işlem yapılabiliyor. Günlük işlem hacmi ise 2 milyar dolar civarındadır.

Bybit

KYC konusunda gizliliği önemseyen kullanıcılar bu borsayı daha fazla tercih ediyor. Bybit borsasında 341 farklı altcoin bulunuyor. Birçok itibari para birimiyle işlem yapılabiliyor üstelik 514 farklı parite de var.

Coinbase

Eğer konu regülasyonlara uyumsa halka açık bir şirket her zaman daha iyidir. Coinbase, ABD hisse senedi piyasalarında işlem gören halka açık bir şirkettir ve diğer borsalardan farklı olarak kapsamlı denetimlerden geçer. Coinbase yaklaşık 1,5 yıldır agresif altcoin listelemeleri yapıyor ve gelecekte kriptonun Amazon’u olmayı hedefliyor. Şimdilik Coinbase borsasında 238 farklı altcoinle işlem yapabiliyorsunuz.

CryptoCom

Nerde o görkemli 2021 yılı? Milyarlarca doları Cryptocom 10-15 yıllık devasa reklam anlaşmalarına boşalttı. Ancak ayı sezonu geldiğinde işten çıkarmalar yapmak zorunda kaldı. Bu borsada 226 farklı altcoinle işlem yapılabiliyor. Günlük işlem hacmi ise 400 milyon dolar civarındadır.

Kraken

Onuncu sırada ise Kraken borsası var. Burada da 220 farklı altcoinle işlem yapabiliyorsunuz. Günlük işlem hacmi 1 milyar dolar civarında ve bu kadar az altcoine göre iyi bir hacim üretiyorlar.