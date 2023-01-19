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Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Örnek Girişim: 10 Büyük Kripto Para Borsası El Ele Verdi!

Güney Kore merkezli en büyük 10 kripto para borsası bir araya gelerek Sanal Varlıklar Borsası Derneği'ni (VXA) kurdu. Dernek, adalet, güven, tüketici seçimi ve yatırımcı korumasına odaklanırken ülkedeki sanal varlık ekosistemini geliştirmeye odaklanacak.
14:00
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Güney Kore merkezli en büyük 10 kripto para borsası bir araya gelerek Sanal Varlıklar Borsası Derneği’ni (VXA) kurdu. Dernek, adalet, güven, tüketici seçimi ve yatırımcı korumasına odaklanırken ülkedeki sanal varlık ekosistemini geliştirmeye odaklanacak. Derneğin odaklanacağı öncelikli konu ise Güney Kore’nin kripto para pazarındaki tekelleşme sorununu çözmek olacak.

Sanal Varlıklar Borsası Derneği Duyuruldu

Yerel medya News1’in 19 Ocak’ta geçtiği habere göre, Güney Kore’deki 10 kripto para borsası bir araya gelerek Sanal Varlıklar Borsası Derneği‘ni (VXA) kurdu. VXA’yı kuran kripto para borsalar Huobi Korea, FlatTyx, Flybit, BTX, ProBit, Poblegate, AproBit, Oasis, GDAC ve B-bloc olurken, borsaların yöneticileri karşılıklı işbirliği yapmak için anlaşmalar yapmak üzere VXA’yı kurdu.

VXA, ülkede adalet ve güvene dayalı bir sanal varlık ekosisteminin geliştirilmesine yardımcı olacak. VXA, ayrıca tüketici seçimini ve yatırımcı korumasını iyileştirmek için çalışacak.

VXA’nın açılış töreni sırasında, kripto para borsalarının yöneticileri Güney Kore’deki kripto para pazarındaki tekelleşmenin şu anda en büyük sorun olduğu konusunda hemfikirler. Konuya ilişkin dernekten yapılan açıklamada “Sanal varlık piyasasındaki anormal tekelleşme, adil bir piyasa düzeninin ve tüketicilerin rasyonel seçimlerinin bir sonucu değil, daha ziyade gözetim sürecini neredeyse bankalara bırakan uygunsuz yönetim ve adil olmayan mevzuatın neden olduğu tipik politika başarısızlıklarının bir ürünüdür.” denildi.

2022’nin Haziran ayında, beş büyük kripto para borsası Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit ve Gopax, Terra ekosisteminin çöküşü gibi başka bir durumu izlemek ve önlemek için Dijital Varlık Borsası Derneği’ni (DAXA) kurmuştu. Çünkü Terra ekosisteminin çökmesinden ağırlıklı olarak Güney Koreli yatırımcılar etkileniyor.

Binance, Güney Kore Pazarına Yeniden Girmeyi Planlıyor

Güney Kore, NFT‘ler, metaverse ve Blockchain alanlarında büyük bir büyüme görürken en iyi kripto para dostu ülkelerinden birisi olarak öne çıkıyor. Ancak hükümet, Terra ekosisteminin çökmesinin ardından kripto para piyasası üzerindeki gözetimini artırdı.

Öte yandan Binance, Gopax’ı satın alarak Güney Kore pazarına yeniden girmeye çalışıyor. Ancak anlaşma, Gopax’a kadar ulaşan Genesis bulaşmasından etkileniyor. Kripto para borsası Gopax’ın, Genesis’teki para çekme sorunları nedeniyle etkilenen varlık yönetimi ürünü GoFi’nin müşterilerine yaklaşık 47 milyon dolar geri ödemesi gerekiyor. Anlaşma sağlanması halinde Binance’ın bu ödemeyi üstlenmesi gerekecek.

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