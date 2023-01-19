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  •   Bu 15 Altcoin Alarm Veriyor: Milyarlarca Doların Kilidi Açılacak!

Bu 15 Altcoin Alarm Veriyor: Milyarlarca Doların Kilidi Açılacak!

Kripto veri platformu TokenUnlocks, piyasa değeri bakımından en büyük 300 altcoin projesinin 2023 boyunca 102 milyar dolar değerinde coin ve token'ın kilidini açacağını bildirdi.
14:50
19 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto veri platformu TokenUnlocks, piyasa değeri bakımından en büyük 300 altcoin projesinin 2023 boyunca 102 milyar dolar değerinde coin ve token’ın kilidini açacağını bildirdi. Platform, coin ve token kilidi açılışı konusunda 15 altcoin’e dikkat çekti.

TokenUnlocks’un İşaret Ettiği 15 Altcoin

Kripto veri platformu TokenUnlocks, 2023’de yapacakları kilit açılışlarıyla milyarlarca dolar değerinde coin ve token’ı piyasaya enjekte edecek olan kripto para projelerini paylaştı. Platformun paylaştığı kripto para projeleri arasında kilitli varlık değeri bakımından başı 17.9 milyar dolar ile Ripple‘ın ihraç ettiği XRP’nin çektiği görülüyor. Bu, Ripple’ın 17.9 milyar dolar değerinde XRP‘nin kilidini açmak için beklediği anlamına geliyor.

Ripple’ın XRP’sinin hemen ardından ikinci sırada 4.9 milyar dolarlık kilit açılışı ile Filecoin (FIL) yer alırken onu 3.7 milyar dolar ile Optimisim (OP) takip ediyor. Listenin geri kalanında ise sırasıyla 2.9 milyar dolar ile Chainlink (LINK), 2.5 milyar dolar ile BitDAO (BIT), 2.3 milyar dolar ile ApeCoin (APE), 1.4 milyar dolar ile STEPN (GMT), 1 milyar dolar ile Hedera (HBAR), 1 milyar dolar ile Axie Infinity (AXS), 900 milyon dolar ile dYdX (DYDX), 800 milyon dolar ile Ethereum Name Service (ENS), 700 milyon dolar ile Kadena (KDA), 600 milyon dolar ile Curve DAO (CRV), 600 milyon dolar ile PancakeSwap (CAKE) ve 500 milyon dolar ile Gala (GALA) yer alıyor.

Token veya Coin Kilidinin Açılmasının Potansiyel Etkileri

Bir kripto para projesinin token veya coin kilidini açmasının satış baskısına neden olması ve bunun fiyat üzerinde aşağı yönde baskıya neden olması beklenir. Bu bakımdan TokenUnlocks’un hazırlayarak paylaştığı listede yer alan 15 altcoin’le ilgilenen kripto para yatırımcılarının dikkatli olmaları gerekiyor.

Bir diğer kripto veri platformu CoinMarketCap’in işaret ettiği piyasa değeri verisi de bu bakımdan özellikle dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Örneğin şu anda XRP‘nin toplam piyasa değeri 19.54 milyar dolarda ve 2023 boyunca kilidi açılacak XRP’lerin değeri 17.9 milyar dolara karşılık geliyor.

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