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AVAX ve Amazon Ortaklığı Sahte Mi? Nasıl Yorumlanmalı?

AVAX fiyatı neden düştü? Amazon ortaklığı aslında abartılmış bir reklam kampanyası mı?
18:10
19 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Amazon Web Services (AWS) ve Amazon arasındaki ortaklık geçtiğimiz hafta fiyatın etkileyici biçimde yükselmesini sağladı. AVAX ekosistemindeki altcoinler de bu duyurudan payına düşeni aldı. Örneğin ağdaki en büyük DeFi platformu JOE, aniden 0,15 dolardan 0,19 doların üzerine çıktı. Peki bu ortaklığı nasıl yorumlamak gerekiyor? Birilerinin söylediği gibi bu ortaklık sadece abartılan bir şey mi?

AVAX ve Amazon Ortaklığı

Nihayetinde, kripto ile bağlantısız işletmelerin ve hatta bireylerin daha küçük, özel ağlar oluşturması mümkün hale gelecek. Duyurunun temelinde de bu vardı. AWS aracılığıyla Avalanche ağında kendi alt ağlarınızı kolayca oluşturabilecektiniz. Ancak belki de 11 Ocak’taki duyurudan çıkan en önemli mesaj, blockchain dönüşümünün sadece kripto paralarla alakalı olmadığıdır. Ava Labs başkan yardımcısı John Nahas, 12 Ocak’ta hem Ava Labs hem de Amazon Web Services temsilcilerinin katıldığı bir web seminerinde şunları söyledi;

“Kripto ürünleri veya kripto altyapıları bu noktaya kadar kripto yerlisi insanlara hitap etmek için çok hazırlandı. Buradaki pastayı genişletmemiz gerekiyor. Daha fazla insanı bu ekosisteme dahil etmek için geliştiricileri, şirketleri ve bu teknolojiyi kitlesel bir şekilde kullanacak insanları genişletmemiz gerekiyor”.

Yani en azından bu ortaklığın kripto ile alakası olmayan ancak internetle bağlantılı işleri olan insanları, işletmeleri blockchain’e çekebileceğini biliyoruz. Elbette eğer blockchain çözümü olarak Avalanche kullanılacaksa bu AVAX için de pozitif bir gelişmedir. Ağ büyürse fiyat da büyür.

Amazon Ortaklığı Sahte Mi?

Avalanche topluluğu genel olarak Amazon Web Services haberlerini memnuniyetle karşıladı, ancak Ava Labs CEO’su Emin Gün Sirer’in “Bu büyük bir anlaşma Bu sizin büyükbabanızın AWS ile ortaklık duyurusu değil” tarzındaki açıklamaları itirazları beraberinde getirdi. Bazıları bunun gerçekten bir “ortaklık” mı yoksa sadece abartılı bir “hizmet kullanımı” anlaşması mı olduğunu sorguladı. Belki de Amazon Web Services gerçekten de işbirlikçiden ziyade “teknoloji toplayıcısı” idi? Casper Labs gibi diğer layer1 blockchain geliştiricileri de aynı duyuruyu uzun süre önce yapmıştı? Geliştiriciler Mayıs 2021’de Amazon Managed Blockchain üzerinde “kendi yönetilen Ethereum düğümünüzü kurmaya” davet edilmişti, değil mi?

Pastore Capital CEO’su Alejandro Pastore yaptığı paylaşımda bunun “Amazon’la ortaklık kılığına girmiş bir hizmet kirası sattığı” görüşünü ortaya attı. Her ne olursa olsun, 12 Ocak’taki web seminerinde, aralarında Başkan John Wu’nun da bulunduğu üç Ava Labs yöneticisi, Web3 için AWS küresel teknoloji lideri Shai Perednik ve Amazon Web Services Web3 lideri Bradley Feinstein’ın yanında yer aldı. Feinstein yeni Ava-AWS birlikteliğini tanımlamak için özellikle “ortaklık” kelimesini kullandı ve orada bulunan hiç kimse buna itiraz etmedi. AWS ve Ava Labs, Şubat ayında ortak bir web semineri ve Mayıs ayında da ortak bir hackathon düzenleyeceklerini duyurdular.

Sonuç olarak alt ağların Amazon platformunda entegre çalışacak olması, ortaklık vurgusuna itiraz gelmemesi ve Avalanche ağının aktifliğinin artacak olması gibi sebeplerden bunun abartılmış bir şey olduğunu söylemek güç. Nitekim önceden de daha dolambaçlı yollardan da node kurulabiliyordu şimdilik bu kolaylaştırıldı. Avalanche itibarını güçlendirecek iyi bir anlaşma yaptı ve Amazon da daha fazla hizmet satarak para kazanabilecek. Yani herkes mutlu, fakat ortaklığın doğru anlaşılması açısından bu detaylara inmek önemliydi.

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