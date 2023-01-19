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Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası bugün birçok önemli duyuru paylaştı. Bunlardan sonuncusunu da birkaç dakika önce açıkladılar. En regüle kripto para borsası olma yolunda çalışmalarına devam eden Binance, devletlerle arasını düzeltmeye çalışıyor. Uyum ekibini de genişleten şirket yerel aktörlerle sıcak ilişkiler geliştiriyor.

Binance Son Dakika

Binance borsası birkaç dakika önce yaptığı duyuruda Arjantin Fintech Odası Cámara Argentina Fintech’e ve Kolombiya’nın inovasyon ve teknoloji odası Alianza In’e katıldığını açıkladı. Binance, herkes için daha fazla finansal kapsayıcılık elde etmenin bir yolu olarak bölgede kripto ve Web3’ün gelişimini desteklemek amacıyla bu adımı attığını söylüyor. 2021 yılında birçok devlet tarafından tehdit edilen borsa artık düzenleyiciler ve yerel aktörlerle iyi ilişkiler geliştirmenin yollarını arıyor. Binance birçok ülkede izinsiz hizmet verdiği için sorun yaşamıştı.

Arjantin Fintech Odası Başkanı Ignacio Plaza son gelişmeyle ilgili şunları söyledi;

“Arjantin Fintech Odası, kuruluşundan bu yana sektörün entegrasyonunu ve temsil kabiliyetini geliştirmek için çalıştı ve onu oluşturan şirketlerin her birinin büyümesini ve gelişmesini teşvik etti. Bu nedenle Binance borsasının kurumumuza katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Sadece yerel ve uluslararası düzeydeki önemi nedeniyle değil, aynı zamanda çalışma ve kalıcı yenilik kapasitesi nedeniyle de. Fintech endüstrisi ve tüm toplum için fırsatlar yaratmaya devam etmek üzere gerekli sinerjiyi geliştirebileceğimizden eminiz.”

Alianza In İcra Direktörü José Daniel López ise şunları söyledi;

“Dünyanın en büyük kripto varlık borsası olan ve Kolombiya’da blockchain tabanlı hizmetlerin benimsenmesini güçlendirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğimiz Binance’ı ağırlamaktan memnunuz”.

Kripto Paralar İçin

Binance ise attığı bu adımın bölgede kripto paraların daha fazla tanınması için olduğunu söyledi. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüksek enflasyonla mücadele eden yerel halk, kripto paraları birikimlerini korumanın güvenli bir yolu olarak görüyor. Dikkat ederseniz enflasyonun yüksek olduğu ülkeler genellikle kripto para yatırımcısının oransal olarak daha fazla olduğu bölgeler oluyor. Binance borsasının Küresel Başkan Yardımcısı ve Bölge Müdürü Matt Shroder ise son adımlarıyla ilgili şunları söyledi;

“Cámara Argentina Fintech ve Alianza In gibi, Arjantin ve Kolombiya’daki kripto para birimleri için en iyi uygulamaları ve eğitim kaynaklarını geliştirmede daha geniş sektörle birlikte çalışmamıza olanak tanıyacak kurumların bir parçası olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.”

Kripto paralara adaptasyon konusunda Arjantin şu anda dünya çapında 146 ülke arasında 13. sırada yer alırken, Kolombiya 15. sırada yer alıyor.

Binance Latin Amerika Kurumsal İlişkiler Başkan Yardımcısı Daniel Mangabeira şunları söyledi;

“Lider bir kuruluş olarak Binance’ın yasa koyucular, düzenleyici kurumlar ve Arjantin Fintech Odası gibi sektör gruplarıyla el ele çalışması zorunludur. Bu tür çalışmalar, kripto para ve blok zinciri için mantıklı düzenlemelerin geliştirilmesini sağlama ve nihayetinde kullanıcıların korunmasını güvence altına alma misyonumuz için önemlidir”.

Binance 180 ülkede 128 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor. Şu anda Fransa, İtalya, İspanya, Bahreyn, Abu Dabi, Dubai, Yeni Zelanda, İsveç, Kazakistan, Polonya, Litvanya ve Güney Kıbrıs’ta düzenleyici onaylarını almayı başardılar.