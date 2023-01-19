Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasaları her geçen gün daha enteresan şeyler yaşıyor ve bugün de bunlara bir yenisi eklendi. FTX borsasının iflas komitesini yöneten yeni CEO RAY, bugün önemli bir açıklamada bulundu. Birkaç dakika önce gelen duyurunun ardından FTT Token fiyatı aniden 2,3 doları üzerine çıktı. Evet 8 milyar doların üzerinde bireysel borcu olan FTX borsasının yerel tokeni FTT Token yükseldi.

FTT Token Neden Yükseldi?

Yeni FTX CEO’su John J. Ray III bugün Wall Street Journal haberine göre FTX borsasını yeniden aktifleştirebileceklerini bu fikre açık olduğunu söyledi. Bu haberin ardından FTT Token aniden yükseldi. Ray, Kasım ayında FTX’i devralmasından bu yana verdiği ilk röportajda, şirketin ana uluslararası borsası olan FTXcom’u yeniden başlatmayı araştırmak üzere bir görev gücü kurduğunu söyledi. Üst düzey FTX yöneticilerinin görevi kötüye kullanmakla suçlanmasına rağmen, bazı müşterilerin şirketin teknolojisini övdüğünü ve platformun yeniden başlatılmasının değerli olacağını öne sürdüğünü söyledi.

“Her şey masada, eğer bu konuda ileriye dönük bir yol varsa, o zaman bunu sadece araştırmakla kalmayacağız, yapacağız.”

FTX, Celsius Network LLC, Voyager Digital Ltd. ve BlockFi Inc platformlarını yeniden aktifleştirmek için Bölüm 11 iflas başvurusunu denedi. Ancak henüz başarabilen olmadı. Ray, FTX’in uluslararası borsasını yeniden canlandırmanın şirketin müşterileri için ekibinin sadece varlıkları tasfiye ederek veya platformu satarak elde edebileceğinden daha fazla değer kazanıp kazanmayacağını araştıracağını söyledi.

FTX Borsası Açılacak Mı?

İçeride parası kalan birçok yatırımcı borsanın yeniden aktif hale gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yeni CEO Ray, bunun sadece masadaki bir ihtimal olduğunu söylüyor yani borsanın yeniden açılma ihtimalini düşünerek FTT Token alanlar kısa vadede kazanç elde etse de aksi yönde beyanların gelmesiyle tokende sert düşüşler görebilir. FTT Token fiyatı 18:47’de haberi duyurmamızın ardından %30’un üzerinde artış yaşadı.

Yeniden başlatma işlemi başarılı olsa bile FTX’in müşterilerinin durumu belirsizliğini koruyor. Salı günü FTX, ABD ve uluslararası borsalarındaki dijital varlıkların müşterilerinin borçlu olduğu miktara göre “önemli eksiklikler” olduğunu tespit etti. Ray, geçtiğimiz iki ay içinde FTX’in kurumsal yönetimden söz edilemeyecek yapısını radikal bir şekilde elden geçirdiğini ve düzinelerce çalışanı işten çıkardığını söyledi.

FTX geçen hafta iflas mahkemesinde 5 milyar dolarlık likit varlık ve 4,6 milyar dolarlık yatırım portföyü bulduğunu açıkladı. FTX ve Alameda‘nın kripto girişimlerinde ve diğer özel girişimlerde satın aldığı hisselerden bu defter değerinin ne kadarının gerçekleştirilebileceği net olmasa da müşteriler bunu olumlu olarak değerlendirdi. FTX, Alameda ve Bankman-Fried tarafından kontrol edilen diğer kuruluşlar, 150’den fazla startup’a ve Sequoia Capital gibi girişim firmalarına 5 milyar dolardan fazla para yatırdı.

Güncelleme 20:17 FTX Kurucusu SBF şunları söyledi;