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Yatırımcılarını dolandıran kripto para borsası FTX en azından bir grup mağdurun sorunlarını çözecek. Gelen son dakika bilgisine göre kullanıcılar para çekmeye yakında başlayabilir. Borsanın Türkiye versiyonunu kullanan yatırımcıların önemli bir kısmı parasını kurtarmıştı ancak sorun şu ki, dünya genelinde FTX yatırımcılarının büyük çoğunluğu merkezi Bahamalar’da olan global borsada işlem yapıyordu.

FTX Mağdurları

FTX Japan, bu yılın başlarında satın aldığı bir kripto borsası olan Liquid Japan’ın web sitesi aracılığıyla para çekme işlemlerine devam etmek için bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Japon FTX müşterileri Şubat ortasına kadar varlıklarını FTX Japan’dan Liquid Japan’a aktarabilecek ve ardından Liquid Japan’dan para çekebilecekler.

FTX mağdurları arasında yüzü gülen sadece 3 grup vardı. FTX Bahamalar, FTX Türkiye ve FTX Japonya müşterileri. Eğer SBF hızlı davransaydı FTX ABD kullanıcıları da kayıplarının önemli bir kısmını telafi edebilirdi. Fakat iflas komitesi tüm varlıkları birleştirdiği için ABD merkezli versiyonu kullanan yatırımcılar da paralarını çekemedi.

FTX Para Çekme

FTX Japan bugün yaptığı açıklamada bu yılın başlarında satın aldığı bir kripto borsası olan Liquid Japan‘ın web sitesi aracılığıyla para çekme işlemlerini sürdürmek için bir sistem geliştirdiğini söyledi. Müşteriler Liquid Japan’daki bakiyelerini görüntüleyebilecek ve ardından fonlarını çekebilecekler. Şubat ayı tahmini bir tarih ve ekibin işlemleri bu tarihte açması bekleniyor. 2014 yılında kurulan Liquid, Doğu Asya’ya doğru genişlemesinin bir parçası olarak Şubat ayında FTX tarafından açıklanmayan bir meblağ karşılığında satın alındı. Bundan önce, büyük bir siber saldırıda 90 milyon dolar kayıp yaşamıştı. O günlerde satışın buna yakın bir rakama yapıldığı iddia edidi.

Ayrıca bugün Bahamalar’dan güzel bir haber geldi. Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, FTX‘ten 3,5 milyar dolar değerinde kripto varlığına “saklanmak üzere” el koyduğunu ve fonları müşterilere ve alacaklılara ya da tasfiye memurlarına iade etmek için ülkenin Yüksek Mahkemesi’nden talimat beklediğini söyledi. FTX iflas komitesinin elindeki 1 milyar doları da eklediğimizde 4,5 milyar dolarlık fon yatırımcılara iade edilebilir. Ancak iade sürecinin nasıl yapılacağı, bireysel yatırımcıların zararının ne kadar kısmının tazmin edilebileceği bilinmiyor. İddialara göre FTX ve Alameda’nın ciddi miktarda kurumsal borcu da var ve 20 milyar dolar civarında bir nakde ihtiyaç duyuruluyor. Eğer küçük yatırımcılara öncelik tanınan bir iade süreci benimsenirse 1000 dolar kaybeden bireysel yatırımcılar 500 dolarlık kısmını kurtarabilir.