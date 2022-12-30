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Kabaca 30 saat sonra artık 2023 yılına merhaba diyeceğiz ve kripto para yatırımcıları fazlasıyla heyecanlı. Bitcoin’in geçmişte çok uzun yıllar sürekli düşüş yaşamadığını biliyoruz ve yeni yıl en fazla kripto para yatırımcılarına umut aşılıyor. 2022 zor bir dönem olduğu için genel kanı 2023 yılında piyasalarda bir miktar rahatlama olacağı yönünde. Peki uzmanlar neler düşünüyor?

Kripto Paralar 2023

Tatil sezonunda genellikle kripto paralar yatay veya düşüş eğilimli olur. Bu yıl yaşanan ekstra olumsuzluğun gölgesinde piyasalarda sert düşüşler yaşandı. Ancak kışın gelmesiyle birlikte yeniden hacimlerin artması umuluyor. Bu durum kripto paralarda yeni yükselişlerin yaşanmasına neden olabilir. Bugün Bitcoin fiyatı 16.467 dolar seviyesine geriledi ve 16.500 dolar desteği ihlal edildi. Buna göre analistler kısa vadede piyasanın yatay seyretmesini bekliyor.

MVRV, NUPL, Puell Multiple ve SOPR gibi çeşitli on-chain göstergeler dip bölgede olduğumuza işaret ediyor. Spot Borsalar Stablecoin Rezervleri on-chain verilerine göre 021 öncesi boğa piyasası seviyelerine ulaştı. Dahası, spot borsalardaki stablecoin girişlerindeki dalgalanma tüm zamanların en yüksek seviyesinde. Bu da Bitcoin’in bir boğa koşusuna başlayabileceğini ya da yeni bir dip seviyeye düşebileceğini gösteriyor. Yani orta vadede volatilite bugünlerde olduğu seviyenin çok daha üzerine çıkacak.

Kripto Analistleri 2023 Bitcoin

Kripto analisti CredibleCrypto, BTC fiyatının 16.500 dolar altında aylık kapanış yapmasıyla yeni yılın ilk günlerinde 15.600 dolara kadar düşmesini bekliyor. Bu senaryoda altcoinler mevcut seviyelerinden %20’yi aşan kayıplar görebilir. BitMEX kurucu ortağı Arthur Hayes ise önümüzdeki yıl sonuna kadar Bitcoin fiyatının yeni ATH seviyesini 100.000 dolarda belirleyeceğini düşünüyor. Analist Rekt Capital, BTC fiyatının yükselmek için aylık 16.800 dolar üzerinde kapanış yapması gerektiği fikrini benimsiyor. Eğer bunu başaramazsa 15.000 dolara kadar düşüş gören analist önümüzdeki yılın sona kadar 4 yıllık döngü verilerine göre fiyatın 40.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor.

Kripto analisti Michael van de Poppe yakın zamanda yaptığı bir paylaşımda 16.600 dolar altında kapanışlar görmeye devam edersek fiyatın düşüş eğiliminin devam edeceğini söyledi. Bu yıl birçok büyük düşüşü önceden duyuran CAPO ise Bitcoin’in orta vadede 12.000 dolar seviyesine kadar düşerek dibi bu bölgede işaretlemesini ve yeniden yükselişin başlamasını bekliyor.