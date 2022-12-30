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“Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” Diyen Ünlü Analist: Bu 4 Altcoin’i İşaret Etti!

Kripto para trader'ı ve analisti Gareth Soloway, Bitcoin'in (BTC) volatilitesinin tüm zamanların en düşük seviyesine inmesi, olumsuzlukların ve ilgisizliğin artmasına vurgu yaparak kripto para piyasasının 2023'ün ilk ayında "Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi" olarak adlandırdığı olaya tanık olunabileceğini iddia etti.
15:30
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para trader’ı ve analisti Gareth Soloway, Bitcoin‘in (BTC) volatilitesinin tüm zamanların en düşük seviyesine inmesi, olumsuzlukların ve ilgisizliğin artmasına vurgu yaparak kripto para piyasasının 2023’ün ilk ayında “Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” olarak adlandırdığı olaya tanık olunabileceğini iddia etti.

Analistin Radarındaki Altcoin’ler

Kripto para trader’ı ve analisti Gareth Soloway, kripto para piyasasının yeni yılın ilk ayında “Ocak Ayı Etkisiyle Kripto Yükselişi” olarak adlandırdığı bir olayın yani ölü kedi sıçraması görülebileceğini söyledi. Soloway’in tweet’ine Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Solana (SOL) ve Ripple‘ı (XRP) etiketlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Bir piyasada görülen ölü kedi sıçraması, fiyatların bir süreliğine yukarı yönde hareket etmesi ve ardından yeniden düşüşe geçerek geldikleri seviyenin daha da altına düşmesi anlamına gelmektedir. Bitcoin ve altcoin‘ler için potansiyel bir ölü kedi sıçraması kısa vadede fiyatların yukarı yönde hareket etmesiyle sonuçlanacak olsa da sonunda fiyatların geldikleri seviyelerin de altına düşmesi ve çok daha büyük kayıplar vermesine neden olacaktır.

Ocak ayı genellikle kripto paralar, özellikle de altcoin’ler için olumlu geçen bir ay olarak bilinmektedir. Özellikle ayın ilk haftası kripto paralar için ayın en iyi hafta olma eğilimindeyken, ayın ikinci yarısından itibaren yükseliş trendi ivme kaybetmektedir.

XRP ve ADA’ya Dönük Beklentiler

Soloway’in işaret ettiği altcoin’ler özelinde hareket edildiğinde geçtiğimiz yıllarda Ocak ayının XRP için bir yükseliş ayı olduğunun kanıtlandığı görülüyor. Altcoin, özellikle 2018’in Ocak ayında yılın sadece birkaç günü içinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,18 dolara ulaşmak için önemli ölçüde yükselmiş, rallinin temeli 2017’nin bir önceki yılında yüzde 49 binlik bir yükselişle atılmıştı. Elbette geçmişte yaşananların gelecekte olacağına dair herhangi bir garanti yok.

Öte yandan kripto analiz platformu Santiment’e göre, çoğu kripto para projesi, sıçramaların sıklıkla görüldüğü tarihi acı seviyelerine gerilemiş durumda. Kripto analiz platformu, son raporunda Cardano‘nun değerinin olması gerekenin altında olabileceğini belirtti. Kripto analiz platformu, satıcıların tükendiğini ve 100 bin ila 10 milyon ADA tutan köpekbalığı ve balina seviyesi cüzdanların son altı haftadır agresif bir şekilde birikim yaptığını bildirdi. Santiment’ın analistlerine göre, dokuzuncu en büyük kripto para birimi için yükseliş yakında başlayabilir.

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