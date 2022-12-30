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Türkiye geçtiğimiz yıl en büyük yerel kripto para borsalarından birinin yatırımcılarını dolandırdığını öğrendi. Borsanın kurucusu Fatih Faruk Özer henüz olay tam olarak anlaşılamadan yurt dışına kaçtı. Yakın zamanda Arnavutluk kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan Özer’in Türkiye’ye iadesi bekleniyordu. Beklenen oldu.

Thodex Davası

Bugün yerel mahkeme tarafından Fatih Faruk Özer’in Türkiye’ye iadesi onaylandı. Yakın zamanda Özer’in Türkiye’ye gelip burada ceza alması bekleniyor. Thodex kullanıcılarının bakiyelerine tam olarak ne olduğu da buradaki yargı sürecinin ardından netleşecek. Türkiye’deki makamlar Arnavutluk yetkilileriyle irtibata geçerek Özer’in hızla iadesini talep etmişti. Ülkenin Adalet Bakanı da iade için olumlu bir tavır sergilediği için yargıtay itirazı olmadan iadenin önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi bekleniyor.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım tarihinde iadeyi onaylamış ancak Özer’in avukatları Dıraç Temyiz Mahkemesine bu kararı bozmak için 7 Aralık tarihinde başvuru yapmıştı. Bugün Temyiz Mahkemesi kararı onayladı ve iade artık kesinleşti. 30 Ağustos tarihinde kaçtığı Arnavutluk’ta yakalanan Fatih Faruk Özer o tarihten bu yana tutuklu yargılanıyor.

Mağdurlar Ne Yapacak?

Aylar önce Türkiye’deki bir hukuk bürosu Thodex alacaklılarıyla iletişime geçerek toplam bakiyelerinin daha az bir kısmını teklif etmiş bazı mağdurlar anlaşmaya varmıştı. Buradaki alacaklı ödemelerinin nasıl ve ne şekilde finanse edildiğiyle alakalı detaylar açıklanmamıştı. Thodex kurucusu geçtiğimiz yıl borsadaki DOGE fiyatında yaşanan anormal artış nedeniyle daha fazla yatırımcının içeri para sokmasını sağladı. Bu süre zarfında arbitraj fırsatını değerlendirmek isteyen yatırımcılar borsaya ciddi miktarda DOGE ve nakit para yatırdı. Ancak iflastan kısa süre önce DOGE çekimleri durdu ve kazanç elde etmeyi uman yatırımcılar tüm parasını kaybetti.

Özer’in Türkiye’ye iadesiyle birlikte sürecin bilinmeyenleri ortaya çıkacak ve eğer varsa elindeki kripto paraların mağdurlara dağıtılması umuluyor. Bu vesileyle borsalara özel anormal fiyat hareketlerinin getirdiği bariz arbitraj fırsatlarına karşı yatırımcıların çok daha dikkatli olması gerekiyor.