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Kripto para yatırımcıların 2022 yılında birçok olumsuz vaka gördü ve yılın son günlerinde daha kötüleri yaşanmaya devam ediyor. Bu yıl yatırımcıların yaşamadığı olumsuzluk kalmamıştı derken şimdi de dev borsayla bağlantılı bir intihar vakası yaşandı. Peki hangi kripto para borsasıyla alakalı? İntiharın gerekçesi neydi?

Borsa Yatırımcısı Ölü Bulundu

Kripto para borsası Bithumb’ın hissedarlarından Vident’in başkan yardımcısı Park, sabah erken saatlerde evinde atlayarak intihar etti. Park’ın Vident’in başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada, Bithumb’ın başkanı olduğunu iddia eden Bay Kang’ın erkek ve kız kardeşinin muhasebesinden sorumlu olduğu söyleniyor. Tahminlere göre intiharın gerekçesi devam eden “zimmete para geçirme” soruşturmasıydı. Kang kardeşlerin tüm sorumluluğu ona devretmesinden dolayı Kang’ın intihara sürüklendiği düşünülüyor.

Seul Güney Bölge Savcılığı Mali Soruşturma Bölümü (Başsavcı Chae Hee-man), Bithumb’a bağlı Vident, Inbiogen ve Bucket Studio’ya el koyarak geçen Ekim ayında tam teşekküllü bir soruşturma başlattı. Geçen ayın 16’sında, Bithumb’a bağlı bir şirketin yöneticisi, delilleri yok etme ve saklama suçlamasıyla mahkemeye verildi. KOSDAQ’da işlem gören bir şirket olan Vident, Bithumb Holdings’te %34,22 hisseye sahip olan Bithumb’ın en büyük hissedarıdır.

Kripto Paralar ve Kötü Aktörler

Eylül ayında başlayan soruşturma, borsa yöneticisinin suça bulaşarak nasıl zenginleştiğini ifşa etmişti. 2022 yılında kripto para piyasalarındaki birçok kötü aktörün ifşa olduğunu gördük. Zhu Su, Do Kwon, SBF, Kang Jong ve daha niceleri. Henüz küresel ölçekte regülasyonlar olgunlaşmadan bu kirli kanın atılması geleceğe dair olumlu bir gelişmedir. Artık önümüzdeki yıl kripto para şirketlerini ilgilendiren kuralların netleşmesiyle birlikte sektördeki kötü niyetli oyuncuların yüzdesi de önemli ölçüde azalacak.

En kötü günler geride kaldı mı? Bununla ilgili kesin konuşmak yanıltıcı olabilir ancak geride çok kötü günler kaldı. Önümüzdeki yıl en azında bu yıl kadar kötü bir dönem geçirmeyeceğimiz anlatısı birçok kripto liderinin dillendirdiği bir görüş. Yatırımcıların SOL, LUNA, FTX ve diğer kötü tecrübelerden dersini çıkararak bundan sonra yaşanabilecek benzer olaylarda kayıplarını sınırlandırması en büyük 2022’nin getirdiği en büyük kazanım olacaktır.