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Şok Edici! 2022 Düşüşünü Bilen Analist 2023 AVAX Hedefini Açıkladı!

Yılın en popüler kripto uzmanı, tüm büyük düşüşleri bilen isim AVAX hedefini açıkladı.
13:00
30 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

2022 yılının bitmesine artık günler hatta saatler kaldı. Bitcoin ve altcoinler yıllık kapanışa hazırlanıyor. Bu yıl birçok büyük düşüşü doğru tahmin eden popüler bir analist gündemi Avalanche ekosisteminin yerel tokeni AVAX’ı aldı. Bitcoin fiyatının yüksek volatilite gösterdiği dönemde yaptığı doğru tahminleri onun popülerliğini artırmıştı. Peki AVAX için hedefi ne?

AVAX 2023 Hedefi

Düşüşler ve 2022 yılında doğru tahminler diyorsak muhtemelen Capo’dan bahsediyoruz. Evet, Capo takma isimli analist bugün yüz binlerce takipçisine 2023 yılı için hedeflediği AVAX fiyatını paylaştı. Fakat bir sorun var mayıs ayında verdiği dip hedefini de bu paylaşımda güncelledi. 26 Mayıs tarihinde yaptığı paylaşımda AVAX fiyatı henüz 24,3 dolarken bu analist 11 dolar bölgesine yaklaşık %50’lik bir düşüş tahmin etmişti. Maalesef bu hedef dün akşam Solana 8 dolara inerken gerçek oldu, AVAX 10,5 dolar bölgesine gevşedi.

Peki 2022 hedefini revize eden analistin önümüzdeki yıl beklentisi ne? Aşağıdaki AVAX grafiğini paylaşan Capo yeni hedefin 3-5 dolar aralığı olduğunu söyledi. Ayrıca fikir değişikliği konusunda da şunları yazdı;

“Mayıs ayından bu yana ana hedef olan 10 dolara ulaştık. Gördüğünüz gibi, yüksek zaman diliminde grafik çiziyorsanız beklemek önemli bir unsurdur. Şimdi, mevcut verilerle, 10 dolarlık desteğin tutması pek olası görünmüyor. Yeni ana hedef: 3-5 dolardır”.

AVAX 2023 Tahminleri

Son zamanlarda token enflasyonunun ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Bunları takip edenler dYdX, GMX gibi yüksek enflasyona sahip varlıkların önümüzdeki yıl yapacakları potansiyel sürprizlere muhtemelen hazırlıklı olacak. Her yıl birçok kripto paranın dolaşıma giren yeni arzı artar. Bitcoin madencilerinin ödülü 4 yılda bir yarılanır, LTC, AVAX ve neredeyse tüm kripto paralar için dolaşım arzını zamanla değiştiren farklı mekanizmalar çalışır. Kimi stake ödülleriyle, kimi madencilik ödülleriyle bunu yapar.

Peki AVAX için durum nasıl? Yıllık dolaşım arzı artışı 2023 için %23 civarında olacak. Yani önümüzdeki yıl en az %23 oranında daha fazla talep olması lazım ki piyasanın bu seviyede hareket ettiği senaryoda AVAX fiyatı daha fazla düşmesin. Öte yandan piyasanın geneli için artık en kötü tahminlerin yanılmaya başlaması gerekiyor. Capo ve diğerleri piyasada yaşanacak +50% erimeyi doğru tahmin ettiler. LUNA ve FTX gibi olaylar onlara yardım etti. Fakat artık hacimler 2021 boğa öncesi döneme geriledi. Borsalardaki stablecoin oranı ciddi anlamda düştü. Buna göre artık aşırı düşüşlerin uzun vadede devam etmemesi daha çok yengeç piyasası dediğimiz günlerin yaşanması bekleniyor. 2023 yılı özellikle Fed’in karar değiştirdiği senaryoda kripto için çok kritik bir dönem olacak.

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