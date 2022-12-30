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“Büyük Kripto Para Felaketi” İçin Dikkat Çeken Açıklama: 3.5 Milyar Doları Bizde

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB), iflas eden kripto para borsası FTX'deki müşteri varlıklarının 3.5 milyar dolarlık kısmının kontrolündeki cüzdanlarda tutulduğunu açıkladı.
12:09
30 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu (SCB), iflası ile kripto para piyasasını sarsan kripto para borsası FTX’in 11 Kasım’da iflas koruması için başvuruda bulunmasının ve kripto para borsasından milyonlarca doları boşaltmak için bir güvenlik açığından faydalanılarak gerçekleştirilen hack saldırısının ardından müşteri varlıklarının 3.5 milyar dolarlık kısmının kontrolü altındaki cüzdanlarda tutulduğunu açıkladı. Düzenleyici kurumdan yapılan basın açıklamasında söz konusu varlıkların türüne ve miktarlarına ilişkin herhangi bir detay vermedi.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu Basın Açıklaması Yaptı

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu, bugün erken saatlerde yaptığı basın açıklamasında, FTX müşterilerine ait 3.5 milyar dolardan fazla varlığın 12 Kasım’dan bu yana kurumun kontrolündeki dijital cüzdanlarda tutulduğunu belirtti.

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’ndan yapılan açıklamada müşteri fonlarının “Komisyon tarafından kontrol edilen dijital cüzdanlarda saklandığını” vurgulandı. Söz konusu fonların Bahamalar Yüksek Mahkemesi’nin FTX müşterilerine ve alacaklılarına iade edilmesini emredinceye kadar düzenleyici kurumun kontrolündeki cüzdanlarda tutulacağı belirtildi.

Düzenleyici kurum, FTX müşterilerine ait fonların türleri ve miktarlarıyla ilgili olarak herhangi bir detay vermedi.

ABD Adalet Bakanlığı Soruşturma Açtı

Bahamalar Menkul Kıymetler Komisyonu’nun kripto para borsası FTX Digital Markets’daki fonların kontrolünü ele alma kararını bir hack saldırısı takip etmişti. Saldırı borsada fonları sıkışıp kalan yatırımcıları endişelendirmişti. İflas bayrağını çeken kripto para borsasının iflas koruması için başvuruda bulunmasından saatler sonra cüzdanlarından 370 milyon ila 400 milyon dolar arasında değişen tutarda kripto para çalınmış ve çeşitli cüzdanlara aktarılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, söz konusu hack saldırısına ilişkin harekete geçerek, kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz tespit edilemeyen saldırı için geçtiğimiz günlerde soruşturma açtı. Adalet Bakanlığı’nın bu hamlesinin ardından bütün gözler gözler saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmaya ve soruşturmadan çıkarak bilgi akışına çevrilmiş durumda.

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