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Dünyanın en büyük kripto borsalarından biri olan FTX‘in çöküşünün sonuçları kripto para piyasasında hissedilmeye devam ediyor. Kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in (SBF) tutuklanması ve ABD’ye iade edilerek kefaletle serbest bırakılmasının ardından eski borsacı Jordan Belfort’un yaşananlar hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

FTX ve Bernie Madoff

“Wall Street’in Kurdu” olarak bilinen Jordan Belfort, 23 Aralık’ta Newsmax’ten Eric Bolling’e verdiği röportajda SBF’nin “bittiğini” ve FTX ekosisteminin çöküşünün büyük ölçüde SBF ile birlikte tutuklanan Alameda Research’ün eski CEO’su Caroline Ellison’ın uyuşturucu kullanımından kaynaklandığını söyledi. Belfort’a göre durum tam da düşündüğü gibi gelişiyor ve SBF ve skandala karışan diğer kişiler yetkililerle tam işbirliği yapıyor:

İtiraf ettiler. Bu şu anda ABD savcısına ve FBI’a bir yol haritası verdikleri anlamına geliyor. Bu adamın hiçbir şansı yok, savunacağı bir şey yok. Bir noktada suçunu kabul edecek ve savunmasını yapacak. Mahkemeye çıkmayacak ve hüküm giyecek. Tahminimce 50 yıl ya da daha fazla hapis yatacak.

İddia edilen yol haritasını 64.8 milyar dolar değerindeki tarihteki en büyük ponzi planını yürüten dolandırıcı, eski borsacı, yatırım danışmanı ve finansör Bernie Madoff‘unki ile karşılaştıran Belfort, bunun insanların parasını çalmak için “gerçekten açık ve kapalı bir dava” olduğunu, bunun için yapılabilecek herhangi savunma olmadığını da ekledi:

İnsanlar bir aracı kuruma para yatırdıklarını düşünerek FTX’e para yatırıyorlardı ve para her bir kişinin hesabında ayrılıyordu. SBF’nin bir arka kapısı vardı, parayı kendi ticaret kolu olan Alameda’ya götürüyordu.

Belfort, ayrıca FTX’in yöneticilerinin dünyanın en kötü trader’ları olduğunu ve müşteri fonlarıyla desteklenen ticarette milyarlarca dolar kaybettiklerini söylerken, birkaç milyar dolar kaybetmenin aslında çok kolay olduğunu çünkü kaldıraçla işlem yaptıklarını ve felakete de bunun neden olduğunu ekledi.

Ellison’ın Uyuşturucu Kullanımı Felakete Neden Oldu

Ellison’a atıfta bulunan Belfort, uyuşturucu söz konusu olduğunda büyük miktarlarda para kaybetmenin çok kolay olduğu yorumunda bulundu. Wall Street Kurdu yaptığı yorumda “Uyuşturucuyla ilgili olan şey, onları kullandığınızda daha kendinizde olduğunuzu düşünmeniz, ancak aslında kendinizde olmamanızdır.” dedi.

Bunun da ötesinde Belfort, Ellison’ın kripto para ticaretinde herkesin para kazanabildiği dönemlerde kendine güveninin geldiğinici ancak daha sonra para kazanma yöntemlerinin çökmeye başladığına ve uyuşturucuyla beslenen kaldıraçta beklendiği gibi ağır kayıplar verdiğine inanıyor.

Wall Street Kurdu , Kasım ayının başında FTX’in çöküşünün muhtemelen önceden planlanmış olduğu görüşünü dile getirmiş, SBF’yi bir sosyopat ve FTX’in iş modelini ise bir ‘kardeşlik evi’ ile olarak nitelendirmişti.