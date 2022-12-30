Kripto para analisti Jason Pizzino, Bitcoin'in (BTC) önceki boğa döngülerinde olduğu gibi yeni bir rekor kırmasının garanti olmadığı konusunda uyarıda bulundu. Pizzino, BTC'de dikkatle takip edilmesi gereken önemli seviyeleri işaretledi.

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Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Jason Pizzino, Bitcoin‘in (BTC) önceki boğa döngülerinde olduğu gibi yeni bir rekor kırmasının garanti olmadığı konusunda yatırımcıları uyardı. Pizzino, BTC’de dikkatle takip edilmesi gereken önemli seviyeleri de tek tek işaretledi.

34 Bin 500 Dolara Dikkat!

Kripto para analisti ve trader’ı Jason Pizzino, yeni bir analiz videosunda 275 binden fazla YouTube abonesine Bitcoin’in bir sonraki yükseliş aşamasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için en büyük kripto paranın gemisi önemli bir Fibonacci geri çekilme seviyesini geçmesi ve belirli direnç seviyelerinin üzerine çıkması gerektiğini söyledi. Pizzino Bitcoin için yeni rekor seviyeyi tahmin etmenin “şimdilik” imkansız olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin bir sonraki boğa piyasası döngüsünde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşabilir mi? Dolayısıyla, Ethereum (ETH) ve diğer kripto paralara değil, yalnızca Bitcoin’e baktığımızda lider kripto paranın 34 bin 500 doların üzerine çıktığını görmemiz gerekiyor. Neden mi? Bu, tüm zamanların en yüksek seviyesinden tüm zamanların en düşük seviyesine kadar olan yüzde 50 Fibonacci seviyesi. Ve Bitcoin için tüm zamanların en düşük seviyesi temelde sıfır. Yani 34 bin 500 doların aşılması gerekiyor. Bitcoin’in ayrıca alıcıların piyasaya geri döndüğünü göstermesi için aylık salınım tepelerini de delip geçmesi gerekiyor. Bu, makro oyuncular için önemli bir teyit noktası olacak. Bu olduğunda Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşması için oldukça güçlü bir durum oluşmuş olacak. Şimdilik tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacağını söylemek mümkün değil. Geçmişte olan şey ise her zaman yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı.

“45 Bin Dolar İçin 15 Bin Dolarda Dip Yapmalı”

Pizzino’ya göre Bitcoin 15 bin dolar civarında dip yapacak olursa bir sonraki döngüde “en kötü senaryoda” 45 bin dolara çıkabilir: