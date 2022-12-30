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Son Dakika: Vitalik Buterin Konuştu Solana Aniden Yükseldi! Umut Var!

SOL Coin fiyatı Vitalik tarafından yapılan açıklamanın ardından hızlı biçimde yükseldi. Peki Ethereum kurucusu ne dedi?
01:50
30 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Fiyatı 8 dolara kadar düşen Solana (SOL) Vitalik Buterin’in birkaç dakika önce yaptığı açıklamayla aniden yükseldi. SOL Coin fiyatı 10,8 doların üzerine sıçradı ve yüklü bir alım geldi. Peki Ethereum kurucusu Vitalik Buterin, yatırımcılarını endişelendiren Solana (SOL) hakkında neler söyledi? SOL Coin için gelecek görüyor mu?

Solana Neden Yükseldi?

SOL Coin fiyatı Vitalik Buterin tarafından yapılan destek açıklamasının ardından aniden yükseldi. 8,5 dolarda bulunan fiyat bu açıklamanın üzerinden birkaç dakika geçtikten sonra 10,89 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşadı. Ardından 9 dolar seviyesine kadar tekrar düştü. Vitalik Buterin, Twitter hesabı üzerinden aşağıdaki paylaşımı yaptı.

“Bazı akıllı insanlar bana Solana’da ciddi bir geliştirici topluluğu olduğunu ve artık korkunç fırsatçı para babalarının temizlendiğini, zincirin parlak bir geleceği olduğunu söylüyor. Dışarıdan söylemek zor, ama umarım topluluk gelişmek için adil bir şans elde eder”.

Özelikle GameFi alanında Solana ciddi bir geliştirici topluluğuna sahip ve Vitalik bu konuda Solana ağındaki potansiyelin farkında açık desteği de zor günler yaşayan Solana topluluğuna moral oldu. Ancak yatırımcıların yine de ani hareketlere karşı temkinli olması gerekiyor.

Solana Geleceği

Fiyatı ani düşen kripto paralarda marjin taraftaki biriken shortların temizlenmesi için ani yükseliş iğneleri atılabilir. Solana (SOL) için bu bir likidite temizleme bahanesi mi oldu yoksa yatırımcılar SOL Coin’e geri mi dönüyor bunu bilemeyiz. Yatırımcıların her ihtimale karşı risk profillerine göre belirledikleri stop noktalarına sadık kalmaları menfaatlerine olabilir. Peki Vitalik Buterin son mesajında ne anlatmak istedi?

Para babalarından kasıt Solana’nın arkasındaki VC’lerdi. FTX, Alameda ve diğerlerinin projeyi terk etmesi Solana için yıkıcı bir etki doğurdu. Birçok kurumsal yatırımcı da varlıklarını satmaya başladı. Ancak Vitalik artık “para babaları” projeden ayrıldığı için Solana ekosisteminin geleceğinin daha parlak olduğunu düşünüyor. Fakat ciddi miktarda kilitli SOL Coin’in 2025 yılı ilk çeyrek sonunda kilidi açılacak, bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. FTX’e ait olan kilitli varlıklar muhtemelen serbest bırakıldığında mağdurlara dağıtılacaktır.

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