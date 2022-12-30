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  •   Solana’da (SOL) Düşüş Hızlandı: 22 Ayın En Düşük Seviyesi! Neler Oluyor?

Solana’da (SOL) Düşüş Hızlandı: 22 Ayın En Düşük Seviyesi! Neler Oluyor?

Akıllı sözleşme platformu Solana'da (SOL) yaşanan ciddi değer kaybının sebebi ne? Altcoindeki düşüş ivmesi devam edecek mi?
01:05
30 Aralık 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Önde gelen akıllı sözleşme platformu Solana (SOL), FTX borsasının çöküşünden ciddi bir düşüş trendinde. Kripto para birimi, tüm zamanların en yüksek değerinin büyük bir bölümünü şimdiden kaybetti. Son yedi gün içerisinde, SOL kayıpları arttı ve fiyat tek haneli bölgeye kadar geriledi.

Solana’da Kan Kaybı Artıyor!

Kripto para veri toplayıcısı Coinmarketcap’e göre, Solana’nın fiyatı yalnızca son 7 gün içerisinde %20 oranından fazla düşüş yaşadı. Kayıplar, kripto para sektöründe yaşanan genel ayı piyasası eğilimiyle neredeyse aynı ancak Solana’nın en büyük desteği olan FTX’in çöküşünün kripto para birimine olan inancın düşüşü ile Solana üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.

Sam Bankman-Fried, FTX ve Alameda Research aracılığıyla Solana ekosistemine büyük miktarda fon sağlamıştı ve bu durum geriye dönüp bakıldığında ağın bu kadar kısa bir sürede nasıl ciddi oranda büyüdüğünü ortaya çıkarıyor. Bu hafta içerisinde SOL fiyatı neredeyse iki yıldır ilk kez 10 dolar seviyesinin altına düştü. Mevcut konumda, Solana’nın boğa piyasasını devralmadan önce tek haneli fiyatları son kez gördüğü Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyelerden işlem görüyor.

Fiyat Hareketinde Engel

Bununla birlikte analistler kripto para biriminin bu denli düşmesine rağmen değer kaybının devam edeceği yönünde tahminleri bulunuyor. Ayrıca piyasalarda sıkça bahsedilen bir durum ise kripto para birimlerinin ilk ayı döngüsünde ne kadar kötü performans gösterdiği. Hatta bu durumdan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) bile muaf tutulmamıştır. Ancak SOL’u diğerlerinden ayıran bir özellik, düşüşünü çevreleyen faktörler.

Bitcoin ve Ethereum gibi kripto devleri, ilk ayı piyasalarında %90’dan fazla düştükten sonra bile piyasada hala yeterli desteğe ve inanca sahipken, Solana inancını korumakta zorlanabilir. Önde gelen NFT projelerinin DeGods ve yOOts’un Solana’dan Ethereum ve Polygon’a taşındığı gerçeğini belirtilen duruma örnek olabilir. Ayrıca ağı çevreleyen duyarlılığın ne kadar olumsuz olduğunun bir göstergesi olabilir..

Yazı kaleme alındığında Solana, 8.37 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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