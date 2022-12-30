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Cardano (ADA) fiyatı , 0,350 dolarlık yatay bölgeden kırılmasından bu yana düştü ve analistlerin yaptığı grafik okumaları sonucunda kripto para biriminin 0,150 dolara düşebileceği belirtiliyor.

“Piyasa Değeri Çakılacak!”

ADA, Cardano blockchain platformunun yerel token’ı. Platform Charles Hoskinson tarafından kurulmuş, bir hisse kanıtı mutabakat mekanizması (POS) kullanan ve merkezi olmayan uygulamalar (dApp’ler) ve akıllı sözleşmeler konusunda uzmanlaşmış bir kripto para projesi. Bu hafta doğrudan bir Cardano haberi yokken, kripto para birimininin kurucusu geçtiğimiz günlerde Lastpass hack’iyle ilgili düşüncelerini tweetledi. Güvenliği artırmak için daha uzun bir ana parola gerektiğini ve 2 faktörlü kimlik doğrulamanın varlığının güvenliği hiçbir şekilde iyileştirmeyeceğini belirtti. Bu durum kendisine karşı toksisite olarak algılaması nedeniyle XRP veya toplulukları hakkında bir daha konuşmayacağına dair açıklamasının hemen ardından geldi.

Bununla birlikte Cardano’ya karşı toksisite burada bitmiyor. Nansen’in CEO’su ve kurucusu Alex Svanevik, Twitter’da yaptığı bir paylaşımda Mart ayı içerisinde ADA’nın 30 milyar piyasa değerinin altına düşeceğine dair tahminini hatırlattı. Charles Hoskinson bu hatırlamaya yönelik henüz bir cevap vermedi.

Ocak Ayı Cardano Fiyat Tahmini

Cardano fiyatı, tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 3.101 dolara ulaştığı Ağustos 2021 tarihinden bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Mevcut konuma kadar kripto para birimi Aralık 2022 tarihinde minimum 0,241 dolar fiyatına ulaştı. Aşağı yönlü hareket, ADA fiyatının 0,350 dolarlık yatay alanından kırılmasına neden oldu. Bölge, kırılmadan önce 2021 yılının başından beri destek görevi görüyordu. Şimdi belirtilen bölge direnç sağlayabilir.

Piyasa genelinde etkili olan düşüş ivmesinden bu yana ADA kademeli olarak geriledi ve şu anda 0,259 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte kripto para birimin bir sonraki en yakın destek alanı, mevcut fiyattan %38 oranında geride bulunan 0,150 dolar seviyesi olabilir.