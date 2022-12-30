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  •   Dogecoin İçin 2023 Öncesi Son Çıkış! Yükseliş İçin Bu Seviyeyi Koruması Şart!

Dogecoin İçin 2023 Öncesi Son Çıkış! Yükseliş İçin Bu Seviyeyi Koruması Şart!

Dogecoin 2023 yılı öncesinde karışık sinyaller vermeye devam ediyor. Fiyat artışının yaşanması için ise bazı seviyelerin korunması şart.
00:05
30 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin fiyatı son zamanlarda yoğun bir satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı; ancak son 48 saat içinde DOGE toparlanma belirtileri gösterdi. Ancak şu anda, meme coin günlük grafiğinde konsolide olmaya devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta Dogecoin fiyatı neredeyse %4 değer kaybetti.

Bitcoin Hareketi Doge’ye Yaradı

Bitcoin son 24 saat içinde pozitif fiyat hareketleri sergilerken, diğer birçok altcoin de kendi grafiklerinde yükselişe geçti. Meme coin’in teknik görünümü, satıcılar için değişen koşullara işaret etti.

Alıcılar coin’e bir hareketlilik getirdi, ancak DOGE hala ayıların kontrolü altında. Talep hızlanmaya devam ederse, kripto paranın fiyatının yukarı doğru hareket etmesi beklenilebilir. Bunun gerçekleşmesi için token’ın mevcut destek hattının üzerinde kalması gerekiyor.

Şu anda DOGE, destek görevi gören ve son zamanlarda iki kez yeniden test edilen bir seviyede işlem görüyor. Kripto para iki kritik fiyat seviyesinin üzerinde kalırsa, yatırımcılar uzun işlem pozisyonları için fırsat kollayabilir. DOGE şu anda, geçen yıl elde ettiği tüm zamanların en yüksek seviyesine göre %90 düşük seviyede işlem görüyor.

Günlük Grafikte Dogecoin

DOGE, yazı yazıldığı sırada 0,071 dolardan işlem görüyordu. Kripto para, son iki gün içinde 0,069 dolarlık destek hattını yukarı taşıdı ve bu artık çok önemli bir fiyat tabanı olarak kabul ediliyor. Dogecoin fiyatının yükselmesi için 0,069 dolar ve 0,070 dolar seviyelerinin üzerinde kalması gerekiyor.

Kripto para 0,072 dolar seviyesinde bir geri çekilme yaşayabilir, bu yüzden Dogecoin 0,069 dolar seviyesinin üzerinde kalmalı. Kripto para 0,072 dolar seviyesinin üzerinde işlem görürse, Dogecoin fiyatı yükselebilir ve 0,077 dolar direncine kadar ilerleyebilir. Yazım saatine göre Dogecoin göstergeleri yeşildi ve bu da alım gücünde bir artışa işaret ediyor olabilir.

Teknik Analiz

Günlük grafikte birikim görüldüğü için memecoin aşırı satım bölgesinden toparlanma yaşadı. Göreceli güç endeksi, kripto paranın alıcılarında artış olduğunu gösteren bir yükseliş kaydetti. Bununla birlikte, gösterge hala satıcı bölgesinde yer alıyordu.

Göstergeler ayrıca, alıcılardan gelen hafif bir destekle, fiyatın kripto para için son derece iyi bir yükseliş sinyali olan 200 basit hareketli ortalama çizgisinin (yeşil) üzerine çıkmasını sağlayacağından, DOGE’nin yükselme şansı olduğunu gösterdi.

Teknik gösterge bir satış sinyali gösterdiğinden, yatırımcılar bu seviyede kısa pozisyonlar aramayı deneyebilir. Hareketli ortalama yakınsama ıraksama sinyal çubuğu fiyat momentumunu ve trendin tersine döndüğünü gösteriyor olabilir. Bu kırmızı sinyal çubuğu satış sinyaliyle bağlantılı ve bu da memecoin’in değerinin ani direnç işaretini kırmaya çalışmadan önce biraz düşeceği anlamına gelebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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